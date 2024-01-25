Тактические хитрости: ВС РФ ищут новые методы для мощных атак "Шахедами", — Гуменюк (видео)

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", противник начал запускать меньше БПЛА и это может быть также частью его плана. Оккупанты пытаются разведать готовность украинской стороны к обстрелу.

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины при помощи различного вооружения. Дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed не являются исключением. Глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Еспресо.TV" рассказала о новой тактике обстрелов.

По ее словам, противник регулярно пытается разведать готовность украинской стороны и тем самым планирует будущие атаки, которые могут быть значительно мощнее.

В ОК "Юг" рассказали, что накануне противник атаковал южные регионы Украины при помощи БПЛА Shahed-131 и Shahed-136. Они были запущены как с акватории Черного моря и маневрировали, так и с побережья Азовского моря.

"Опять-таки враг прибегал к тактическим хитростям, которые мы уже наблюдали и фактически повторял свой "успешный успех" в такой атаке, использовал он низкий проход дронов над водой максимально затрудняя их обнаружение для средств противовоздушной обороны и заходили они с направления фактически жилых кварталов, хотя маневрировали и среди промышленных", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно она добавила, что атаки дронов-камикадзе последнее время происходят значительно меньшими группами. Крайние волны состояли из 2-8 штук, а вот в Одесской области прошедшей ночью насчитали 14 воздушных целей. Они могут "идти" или достаточно разбросано, или же наоборот обильно сосредотачиваются плотно в ряд, тем самым не давая возможности сориентироваться.

"Это поиск новой тактики, это очевидно, враг пытается разведать готовность и точность систем противовоздушной обороны, их расположение для того, чтобы спланировать будущие мощные акции", — продолжает Наталья Гуменюк.

Напомним, 25 января сообщалось, что в Одесской области сбили 10 вражеских дронов, но некоторые из них все равно успели наделать беды во время падения. Мужчину, который в момент атаки проезжал мебельный комбинат, отбросило с велосипеда на землю и осыпало обломками.