Проблема не в отсутствии переговоров: Шольц заявил, что легко завершить войну не получится

Немецкий канцлер объяснил, что цель Кремля — уничтожить Украину как суверенное государство. Он назвал единственное условие, при котором возможен длительный мир.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что легко закончить войну в Украине невозможно. Об этом известно из пресс-конференции, которые прошла 24 января в Берлине.

"Захватническая война России направлена против самого существования Украины как суверенного государства", — подчеркнул немецкий чиновник.

Он напомнил об "имперских и исторически слепых" заявлениях президента РФ Владимира Путина и других представителей Кремля. Шольц подверг сомнению мнение, что война в Украине продолжается только из-за отсутствия переговоров между Москвой и Киевом.

"Безусловно, накануне 24 февраля 2022 года дискуссий хватало, только в Минском и Нормандском форматах состоялось более 200 встреч. Результат мы все знаем: грубое и незаконное нападение России на всю Украину", — отметил канцлер.

Он отметил, что ни одна страна не стремится к миру как Украина. Однако после двух лет войны нужно признать, что "легкого решения проблемы нет".

"В любом случае президент России Путин может прекратить эту войну в любой момент. Но если украинцы перестанут защищаться, это будет конец Украины", — объяснил Шольц.

Он заявил, что Кремль должен вывести свои войска, и тогда будет проложен путь к длительному миру.

"Поэтому нашим общим сигналом России должно быть: мы будем поддерживать Украину, которая борется за свое выживание и сохранение суверенитета, столько, сколько потребуется", — добавил немецкий чиновник.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен убеждена, что венгерский премьер больше не будет блокировать помощь Украине. Она уверена, что ЕС все же удастся выделить 50 миллиардов евро поддержки.

Офицер Нацгвардии Владимир Назаренко рассказал, что ВС РФ не собираются прекращать свою активность в районе Бахмута. Они регулярно обстреливают украинские позиции из артиллерии.