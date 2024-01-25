Зеленский не надеется завершить войну в Украине в 2024 году, — Фицо

Словацкий премьер заявил, что спросил руководство Украины о планах на будущее. Ему якобы ответили, что кроме войны других планов нет.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что до 2025 года развития в войне не будет. Об этом во время пресс-конференции в Берлине 24 января заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он отметил, что Словакия не верит в завершение "конфликта в Украине" военным путем. Словацкий чиновник рассказал, что спросил киевских коллег, какие у них планы.

"Ответ был один: война, других планов нет", — передал Фицо.

Он подчеркнул, что поддерживает любые мирные инициативы, которые существуют.

"Сегодня я даже поддержал инициативу президента Зеленского, хотя, конечно, можно сомневаться в осуществимости этого плана", — отметил премьер.

Фицо рассказал, что также спросил Зеленского о том, как он видит развитие войны в Украине.

"Он сказал, что оно заморожено и, скорее всего, не будет значительного прогресса в этом году, в 2024 году. Готовятся к 2025 году", — передал премьер-министр Словакии.

По его словам, тогда возникает вопрос, каких изменений ожидать в следующем году, если конфликт заморожен.

"Единственное изменение будет заключаться в том, что мы будем иметь гораздо больше жертв и гораздо больше смертей. Это мое убеждение, и я выражу свою позицию публично", — заявил словацкий политик.

Он подчеркнул, что война — не выход. В то же время премьер подтвердил, что Словакия хочет помочь Украине.

"Но я суверенный словацкий политик, и в мою обязанность не входит рассказывать то, что рассказывают политики в больших странах только потому, что они это рассказывают", — добавил Фицо.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекал, что Украина должна отдать временно оккупированные территории России. Также он говорил, что Киев якобы находится под влиянием США.

Кроме того, Фицо заявлял о том, что Словакия не поддерживает путь Украины в НАТО. В то же время вступление страны в ЕС, по его словам, стало бы основой для третьей мировой войны.