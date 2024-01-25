"Россияне играют с жизнями": Зеленский отреагировал на крушение Ил-76 (видео)

По словам главы государства, Украина будет настаивать на международном расследовании падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области.

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Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 24 января.

"Вызвал Умерова, Залужного, Шапталу, Буданова и Малюка — доложили о ситуации с самолетом и обменом. Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества", — заявил президент.

Зеленский сообщил, что СБУ расследует все обстоятельства происшествия, а ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Глава государства также заслушал Главкома и Генштаб касательно применения Воздушных сил.

Кроме того, Зеленский дал распоряжение главе МИД передать партнерам данные о крушении, которыми располагает Киев. Президент подчеркнул, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

"Нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории — вне нашего контроля", — сказал Зеленский.

Вечернее обращение Влдаимира Зеленского

Крушение Ил-76 под Белгородом: что известно

Напомним, 24 января российские СМИ сообщили, что в Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. По данным российских журналистов, самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого.

Позже российское медиа Readovka заявило со ссылкой на Министерство обороны РФ, что на борту упавшего Ил-76 могли пребывать 65 украинских военнопленных. В российском оборонном ведомстве утверждают, что украинских военных якобы перевозили для обмена.

Место крушения Ил-76

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии СМИ отметил, что 24 января Украина действительно планировала обмен пленными с Россией. По его словам, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который упал под Белгородом, сейчас проверяется.

В Генштабе ВСУ сообщили в комментарии Фокусу, что украинские военные не могут подтвердить данные о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. В СБУ заявили, не комментируют новости о крушении.