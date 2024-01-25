"Росіяни грають із життями": Зеленський відреагував на катастрофу Іл-76 (відео)

За словами глави держави, Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння російського літака Іл-76 у Білгородській області.

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Служба безпеки України розслідує всі обставини катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 24 січня.

"Викликав Умерова, Залужного, Шапталу, Буданова і Малюка — доповіли про ситуацію з літаком і обміном. Очевидно, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями нашого суспільства", — заявив президент.

Зеленський повідомив, що СБУ розслідує всі обставини події, а ГУР займається з'ясуванням долі всіх полонених. Глава держави також заслухав Головкома і Генштаб щодо застосування Повітряних сил.

Крім того, Зеленський дав розпорядження главі МЗС передати партнерам дані про катастрофу, якими володіє Київ. Президент підкреслив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

"Потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території — поза нашим контролем", — сказав Зеленський.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського

Катастрофа Іл-76 під Бєлгородом: що відомо

Нагадаємо, 24 січня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. За даними російських журналістів, літак міг зазнати аварії в районі хутора Кривого.

Пізніше російське медіа Readovka заявило з посиланням на Міністерство оборони РФ, що на борту Іл-76 могли перебувати 65 українських військовополонених. У російському оборонному відомстві стверджують, що українських військових нібито перевозили для обміну.

Місце катастрофи Іл-76

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі ЗМІ зазначив, що 24 січня Україна дійсно планувала обмін полоненими з Росією. За його словами, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати в літаку Іл-76, який впав під Бєлгородом, зараз перевіряється.

У Генштабі ЗСУ повідомили в коментарі Фокусу, що українські військові не можуть підтвердити дані про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. У СБУ заявили, що не коментують новини про катастрофу.