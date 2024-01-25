Китайский корабль "загорелся" после имитации атаки БПЛА: что произошло на авианосце Shandong

Китайские военные, отметили аналитики, в настоящее время уделяют большое внимание ударам беспилотников, так как они активно применяются в ходе боевых действий, в том числе в российско-украинской войне.

Китайские военные сымитировали реальный боевой сценарий во время которого авианосец Shandong Народно-освободительной армии Китая (НОАК) был атакован дроном-камикадзе, в результате чего возник пожар. Моряки оттачивали навыки тушения пожара и локализации подобных угроз со стороны потенциального противника. Об этом 25 января сообщили представители НОАК в интервью изданию EurAsian Times.

"Одной из задач, отрабатываемых в ходе многоразовых регулярных учений, была борьба с повреждениями, поскольку умение тушить пожар под палубой жизненно важно для поддержания выносливости и боеспособности военного корабля", — отметили китайские военные.

Они добавили, что сам авианосец в данный момент пришвартован в порту Санья, расположенном в китайской провинции Хайнань. Однако время и места проведения были выбраны случайным образом, чтобы имитировать реальные боевые условия.

В связи с этим военные эксперты предположили, что китайские военные уделяют такое внимание именно атакам беспилотников в силу того, что они активно применяются в атаках в Красном море, а также в ходе российско-украинской войны.

"Китайский флот НОАК готовится ко всем возможным вариантам, поскольку беспилотники как воздушные, так и морские, оказались большой угрозой для всех типов кораблей, и очевидно, что Китай быстро усваивает уроки", — пишут обозреватели.

Кроме того, китайцы явно готовятся к противостоянию с США в западной части Тихого океана в связи с ситуацией вокруг Тайваня и авианосец Shandong, вероятно, в нем будет играть ключевую роль.

Ранее сообщалось, что первый китайский фрегат проекта Type 054B начал проходить производственные испытания. Эксперты отмечают, что фрегат оснащен современным оборудованием, в том числе пусковые H/AKJ-16 для ракет HQ-16 класса "земля-воздух" и ПТРК Ю-8.