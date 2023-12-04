Впервые за семь лет китайские J-16 засветились с секретной ракетой большой дальности PL-17

Появление дальнобойной ракеты PL-17 вызвало переполох у американских военных, так как оружие предназначено для уничтожения заправщиков и самолетов ДРЛО. Дальность полета ракеты превышает 300 км, а максимальная ее скорость — до 5 тысяч км/ч.

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Китай опубликовал фото истребителей J-16 Flanker, оснащенных различными конфигурациями ракет "воздух-воздух". В их числе огромная ракета PL-17, которая обладает, по некоторым источникам, беспрецедентной досягаемостью. Об этом 2 декабря сообщили обозреватели The War Zone.

На кадрах зафиксирован полет четырех истребителей авиационной бригады ВВС НОАК во время реальных боевых учений 25 ноября 2023 года. Авторы публикации отмечают, что впервые за семь лет в кадр попала ракета PL-17, что была разработана в рамках программы ААМ, информация о которой весьма ограничена.

Обозреватели пишут, что PL-17 (в других источниках PL-20) предназначенной в первую очередь для поражения дорогостоящих объектов, таких как самолеты-заправщики и самолеты раннего предупреждения (ДРЛО).

Проект ААМ вытеснил планы по созданию версии PL-12 с реактивным двигателем или конкурирующей ракеты PL-21, также оснащенной реактивным двигателем. Вместо этого в новом оружии был выбран двухимпульсный ракетный двигатель, что должно было облегчить его освоение в технологическом плане.

В итоге китайцы создали необычайно большую ракету для такого класса, длина которой достигла 6 метров. Для маневрирования используется комбинация четырех небольших хвостовых оперений и системы управления тягой, а дальность полета, как сообщается, превышает 300 км, а максимальная скорость — до 5 тысяч км/ч.

Предположительно, наведение осуществляется с помощью комбинации двухстороннего канала передачи данных и целеуказателя AESA, который, как утверждается, обладает высокой устойчивостью к электронным средствам противодействия.

В условиях реального боя информацию о целях оператор будет получать от союзных средств раннего предупреждения, в том числе и со спутников.

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Эксперты отмечают, что несмотря на заявленные внушительные характеристики, которые вызывают у американских военных серьезную озабоченность статус этого оружия пока неясен, так как испытания продолжаются с 2020 года, и пока нет подтверждения официального поступления ракет на вооружение.

Однако фотография, на которой запечатлены истребители J-16 с большими ракетами, указывает на то, что они уже готовы или близки к готовности, хотя возможно, что китайцы разместили пропагандистские снимки в рамках информационной войны.

Напомним, 10 ноября китайские ВВС опубликовали пропагандистский ролик с кадрами боевой работы стелс-истребителя J-20. На кадрах истребитель запускает ракету класса "воздух-воздух" из бокового ракетного отсека в рамках перехвата "иностранного" самолета в воздушном пространстве КНР.