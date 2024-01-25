Польша строит корабли для разведки: появилась визуализация проекта Delfin

Ожидается, что уже через три года польский флот получит корабли, которые позволят перехватывать сигналы, устанавливать их источник и выполнять другие миссии.

Польская судостроительная компания Remontowa Shipbuilding SA в Гданьске, которая является субподрядчиком компании MMC Ship Design & Marine Consulting, показала визуализацию корабля Delfin. Об этом сообщает Defence 24.

Польские Военно-морские силы заказали два корабля радиоэлектронной разведки проекта Delfin. Он сделан на базе шведского разведкорабля A202 Artemis, проект которого тоже делался силами MMC Ship Design & Marine Consulting. Сейчас известно, что строительство кораблей Delfin запланировано сделать до:

Jezy Ròżycki — строительство 4 квартал 2024 года и ввод в строй в 2027 году;

Henryk Zygalski — строительство 2 квартал 2025 года и ввод в строй в 2027 году.

Отмечается, что контракт на строительство кораблей подписан между Saab и польским Агентством вооружений. Шведская компания проектирует и интегрирует специальное оборудование для корабля. Стоимость одного корабля составляет около 620 млн евро.

О характеристиках корабля известно немного. Поэтому авторы приводят характеристики шведского Artemis. Он имеет водоизмещение 2300 тонн, длину 74,6 метра, ширину 14 метров и осадку 3,8 метра. Оборудование корабля позволяет перехватывать радио и спутниковую связь, электромагнитное излучение, устанавливать источник сигнала и одновременно перехватывать его.

Напомним, 24 января ГУР передали вертолет Ми-2А АМ-1, средства на который собрали поляки.

23 января СМИ писали, что в Польше модернизируют мощный комплекс ПРО Aegis, которым управляют американцы.