С производства на модернизацию: в Польше дорабатывают ПРО Aegis

Американский комплекс Aegis является частью Европейского поэтапного адаптивного подхода к региональной противоракетной обороне, состоящего из различных объектов по континенту.

Related video

Военно-морские силы США, которые построили в Польше противоракетный объект Aegis, взялись модернизировать только что построенную систему. Об этом сообщает Defense News.

Американский противоракетный комплекс Aegis, который приняли на вооружение 15 декабря 2023 года, начали модернизировать. Объект повторяет румынский аналог в Девеслу, который находится в эксплуатации с 2016 года. Aegis в Польше строили с рядом сложностей, которые не позволили построить ПРО в утвержденные сроки.

Перед принятием на вооружение MDA проводили тестирование и испытания системы Aegis. По словам представителя ВМС США в Европе, официальная передача в НАТО ожидается весной или летом нынешнего года. Техническое обслуживание и модернизация заключается в том, чтобы усовершенствовать системы, которые были приобретены еще 5 лет назад.

Aegis Ashore в Польше Фото: USN

"Как правило, эти возможности модернизации после поставки касаются модернизации системы C4I и совершенствования оборудования, которое было закуплено за пять лет до завершения строительства, а также устранения устарелости, создания новых необходимых возможностей и усиления безопасности", — сказал вице-президент и контр-адмирал MDA Джон Хилл.

Речь идет о системе навигации и синхронизации глобального позиционирования вместе с вычислительными мощностями Aegis. Ожидается, что период техобслуживания продлится 4 месяца.

Польский объект Aegis Ashore является частью Европейского поэтапного адаптивного подхода к региональной противоракетной обороне от угроз со стороны Ирана и включает корабли с радаром Aegis, базирующиеся в Роте, Испания, радар AN/TPY-2 в Турции (функционирует с 2011 года) и комплекс Aegis Ashore в Румынии.

Напомним, 11 декабря СМИ писали, что США достраивают в Польше сверхмощный комплекс Aegis.

Ранее СМИ писали, что Украина запросила у США ПРО THAAD, который сможет сбивать цели в радиусе 200 км.