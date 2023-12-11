Противоракетный зонтик: США достраивают в Польшу сверхмощный комплекс Aegis (фото)

Проект Aegis Ashore может перехватывать цели в радиусе 1000 км и на высоте до 500 км. Решение о строительстве было принято еще в 2009 году.

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В Польше скоро станет на боевое дежурство объект противоракетной обороны США Aegis Ashore, который начали строить еще в 2009 году. Об этом сообщает The War Zone.

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Решение о строительстве сложного противоракетного объекта было принято еще в 2009 году, когда ландшафт безопасности в Польше и Европе был совсем другим. Aegis должен был защищать от единичных ударов межконтинентальных ракет со стороны Ирана.

"ВМС официально примут Aegis Ashore Poland в свой инвентарь 15 декабря 2023 года. ВМС будут устанавливать дополнительные средства модернизации в Aegis Ashore Poland до мая 2024 года. После этого в июле 2024 года она будет передана в НАТО для командования и управления системой Aegis Ashore Poland. Она будет защищать европейские страны НАТО от угроз баллистических ракет, исходящих из-за пределов евроатлантического пространства", — отметил контр-адмирал Дуглас Уильямс, исполняющий обязанности директора Агентства противоракетной обороны.

База ПРО в Редзиково, Польша

Противоракетный объект расположен в Редзиково. Второй подобный объект армии США находится в Румынии и функционирует с 2016 года. Особенностью Aegis Ashore являются характеристики. В основе лежит зенитная ракета SM-3, которая может перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты в радиусе около 900–1200 км и на высоте до 500 км. При этом стоимость одной ракеты составляет 11–25 млн долларов.

Aegis имеет элементы конструкции эсминцев ВМС США проекта Arleigh Burke:

система управления огнем Aegis;

радар AN/SPY-1;

вертикальные пусковые установки Mark 41.

Элементы Aegis идентичны эсминцу Arleigh Burke

Отмечается, что строительство проекта Aegis Ashore должно было завершиться еще в 2018 году. Однако постоянные проблемы со строительством заставляли откладывать сдачу ПРО, потом была пандемия COVID-19. В РФ критиковали решение США о строительстве противоракетных объектов и заявляли, что они представляют угрозу интересам РФ.

Напомним, СМИ писали, что Украина запросила у США ПРО THAAD, который сможет сбивать цели в радиусе 200 км.

7 декабря в США объявили о передаче технологий для производства оружия в Украине.