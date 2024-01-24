Помощь народа Польши: бойцы ГУР Минобороны получили эвакуационный вертолет Ми-2 АМ-1

Вертолет был передан благодаря волонтерской инициативе Zbroimy Ukrainę. Он позволит оказывать помощь эвакуированным с прифронтовых территорий прямо в воздухе.

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Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили один вертолет медицинской эвакуации (MEDEVAC) Ми-2 АМ-1. Об этом 24 января сообщила пресс-служба ГУР в соцсетях.

Отмечается, что машина была передана в рамках инициативы Zbroimy Ukrainę — это кампания непрерывного сбора средств для обеспечения оборудованием украинских военных. Ее организовали неравнодушные граждане Польши после начала полномасштабного вторжения России.

"Очередное проявление дружеской поддержки со стороны Польши поможет спасти жизни наших воинов и гражданских от варварства московских террористов", — говорится в сообщении.

Характеристики Ми-2 АМ-1

Вертолет модели Ми-2 АМ-1 является многоцелевым аппаратом, предназначенным для решения разных задач, в том числе для эвакуации раненых и пострадавших военнослужащих. Он оборудован современным медоборудованием, что позволяет оказывать помощь эвакуированным с прифронтовых территорий прямо в воздухе.

Машина выполнена с применением композитных материалов и имеет облегченную кабину. Вертолет также оснащен цифровой системой контроля работы двигателей и системой контроля работы редукторов, в которой заменены все аналоговые узлы на современную цифровую консоль.

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Ми-2 АМ-1 может выполнять полеты днем и ночью, над земной и водной поверхностями для перевозки пассажиров или груза в кабине, которая вмещает 9 человек, включая 2 человека экипажа

Крейсерская скорость аппарата — 200 км/ч, грузоподъемность — 1200 кг, при этом максимальная дальность полета с двумя пилотами и без груза составляет, на одном баке — 600 километров. При установке дополнительных баков дальность полета увеличивается до 1200 км.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время получит из Германии партию вертолетов Sea King Mk.41 многоцелевого назначения. Эти машины способны пересечь Черное море и добраться до Крыма.