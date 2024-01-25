Армия США восстанавливает 1900 "вышедших из строя" ракет FIM-92 Stinger

Американские ПЗРК также прошли модернизацию, в результате чего повысилась эффективность ракет против современных угроз, таких как БПЛА, для которых "Стингеры" изначально не предназначались.

Армия США отремонтировала 1900 ракет Stinger, которые когда-то считались непригодными к эксплуатации. Благодаря этому проекту они были возвращены на вооружение, а срок службы зенитных ракет был увеличен на 10 лет. Об этом 24 января сообщили в Defence Post.

Инициатива привела к значительной экономии средств: по оценкам, на каждой ракете экономится 50 000 долларов по сравнению с расходами на приобретение нового оборудования. В результате около 70 % ранее непригодных ракет были возвращены в строй, что превысило первоначальную оценку в 1100 боеприпасов. Более того, работы были завершены на четыре месяца раньше запланированного 16-месячного срока.

Работы начались в 2017 году на заводе боеприпасов McAlester Army Ammunition Plant (MCAAP). Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину работы стали выполняться более активно, так как программа получила дополнительное финансирование.

Модернизация Stinger включает в себя проведение огромного количества испытаний, разборку ракеты, замену критически важных устаревших компонентов и внедрение новых технологий для продления срока годности.

ПЗРК Stinger проходят проверку перед ремонтом на армейском заводе боеприпасов

Эти усовершенствования позволили повысить эффективность ракет против современных угроз, таких как беспилотные летательные аппараты, для которых "Стингеры" изначально не предназначались. Для этого были заменены отдельные компоненты в существующих версиях Block 1, а именно новых ракетных двигателей, боеголовок, газогенераторов и влагопоглощающих картриджей. Военные отметили, что эти модификации продлевают срок службы боеприпасов и повышают их надежность.

Напомним, украинские бойцы до последнего времени эффективно применяют ПЗРК Stinger в боях против российской техники. В ноябре прошлого года, командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил об успешном поражении этим комплексом российской ракеты.