"Немедленно прекратить": в Непале призвали РФ вернуть их граждан, воюющих в Украине

По словам министра иностранных дел Непала Нараяна Пракаша Сауда, россияне завербовали для войны в Украине более 200 непальцев, из которых 14 уже погибли.

Министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд призвал Российскую Федерацию прекратить вербовку непальских граждан для войны в Украине, и вернуть домой непальцев, которые служат в армии РФ. Об этом пишет Associated Press 25 января.

Глава МИД Непала заявил, что Россия уже завербовала более 200 граждан его страны. По его данным, по меньшей мере 14 наемников уже погибли, воюя против Украины.

Сообщается, что большинство непальцев хотят, чтобы тела их близких были кремированы в соответствии с религиозными ритуалами.

"Мы попросили Россию немедленно прекратить вербовку непальских граждан в свою армию, немедленно вернуть тех, кто уже служит в армии, репатриировать тела убитых, а также вылечить и вернуть тех, кто был ранен в боях", — заявил Сауд.

Глава дипломатического ведомства также отметил, что ему известно о пяти непальцах, которые сейчас пребывают в украинском плену. Он призвал российскую сторону принять меры по их освобождению.

Кроме того, в Непале потребовали у Москвы денежной компенсации для семей непальских граждан, погибших на войне в Украине.

Напомним, 6 декабря стало известно, что полиция Непала задержала группу из десяти человек, которые брали с безработных молодых парней 9 тысяч долларов, после чего их отправляли для вербовки в Россию по туристическим визам.

Ранее, 20 декабря, СМИ сообщили, что Силы обороны Украины взяли в плен двух непальцев. Наемники заявили, что попали в российскую армию от безденежья. Один из них хотел помочь родителям, а другой – заработать и уехать из РФ домой.