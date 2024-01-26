Тяжелые бои под Авдеевкой: в ВСУ рассказали, в чем основная сложность для украинских бойцов

По словам спикера 47-й ОМБр Дмитрия Лазуткина, для украинских защитников, находящихся в самых горячих точках фронта, основной трудностью является постоянное внутреннее напряжение и моральная усталость.

В районе Авдеевки в Донецкой области продолжаются интенсивные пехотные штурмы со стороны российских войск, сопровождаемые ежедневными авиационными атаками с использованием управляемых авиабомб. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Дмитрий Лазуткин, начальник службы связей с общественностью 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура".

"На участке линии соприкосновения, где наша бригада удерживает оборону, практически нет изменений. Линия иногда колеблется на сотни метров при наступлении, и мы успешно ее отражаем. Бои продолжаются ежедневно и каждую ночь", — подчеркнул Лазуткин.

Он добавил, что украинским защитникам трудно удерживать позиции в условиях нестабильной зимней погоды: "Пехоте сейчас крайне трудно из-за резких перепадов температуры, от минус 5-6 градусов мороза до плюс 5-6 градусов тепла. Это затрудняет боевые действия, учитывая активность вражеской артиллерии и FPV-дронов, работающих как днем, так и ночью. Однако мы эффективно отслеживаем передвижение вражеской техники и пехоты, нанося им серьезные удары. Оборона остается эффективной".

Атаки в "рваном" ритме

Представитель 47-й бригады рассказал, что российские оккупационные войска продолжают активные штурмы под Авдеевкой, однако теперь они осуществляют атаки в "рваном" ритме.

"Интенсивность атак остается высокой, но можно отметить, что враг действует неравномерно. Иногда это небольшие группы, а не большие подразделения, пытающиеся найти слабые места в нашей обороне. Однако благодаря аэроразведке мы практически всегда в курсе и реагируем на их движение. Но бывают условия, когда видимость очень ограничена туманом, и российские войска пытаются использовать это в свою пользу. Нам нужно быть к этому готовыми", — сказал Лазуткин.

Он также отметил, что российские войска предпочитают осуществлять пехотные штурмы, чтобы минимизировать потери в технике.

"Это снижает риски для них. Если они отправляют колонну из десяти машин или больше, наши FPV-дроны и артиллерия быстро реагируют, и наши механизированные боевые машины эффективно действуют", — пояснил Лазуткин.

Он отметил, что оккупанты чаще всего атакуют позиции украинской обороны пехотными подразделениями, включая бывших заключенных. Тем не менее, иногда в атаках участвуют спецназовцы.

"Несколько бригад стоят против нас. Они используют малые группы, часто "Шторм-Z", "Шторм-V", где участвуют бывшие заключенные. Они также отправляют спецназовцев, которые хорошо экипированы, но наша разведка обнаруживает их. Ситуация сложная и продолжается уже несколько месяцев. Наша задача — не допустить захвата Авдеевки и перекрытия нашей логистики", — подчеркнул военный.

Моральная усталость бойцов

Лазуткин подчеркнул, что для украинских защитников, находящихся в самых напряженных точках фронта, основной трудностью является постоянное внутреннее напряжение.

"Из личных разговоров могу сказать, что есть определенная моральная усталость. Это утомительно, когда вы постоянно находитесь в таком состоянии. Однако есть понимание цели нашей борьбы, поддержка со стороны собратьев, вера в командиров — это то, что поддерживает и помогает. Многие ждут мобилизации, появления новых мотивированных бойцов и ротации. Нам нужен отдых и подмена сил. Такой цикл должен существовать", — заключил Лазуткин.

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Напомним, представитель "Легиона Свободы" Максим Морозов 25 января заявил, что российская армия перебрасывает под Авдеевку Донецкой области десятки тысяч резервистов. ВС РФ активно используют различные средства для подготовки к предстоящему столкновению, включая заезды техники, массовое применение беспилотных летательных аппаратов, а также разведывательные дроны.

Также напомним, 12 января аналитик BILD Юлиан Репке сообщил, что ВС РФ приостановили наступление и перешли в оборону на Купянском направлении. По его словам, противник прекратил масштабные атаки бронетехникой на поселок Синьковка с конца декабря 2023 года.