Мобилизация в Украине: могут ли забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью

Для получения отсрочки необходимо явиться лично в местный ТЦК, а затем подать заявление.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная в связи с полномасштабным вторжением России. Многие военнообязанные, в том числе мужчины, имеющие детей с инвалидностью, задаются вопросом, могут ли они быть призваны на военную службу. Адвокат Андрей Карпенко рассказал о возможности получения отсрочки от призыва у мужчины, являющегося отцом ребенка с инвалидностью.

Он подчеркнул, что в данной ситуации отец ребенка-инвалида имеет право на отсрочку от мобилизации, независимо от того, какой из родителей указан в документах о ребенке.

Для получения отсрочки необходимо явиться лично в местный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а затем подать заявление. При этом требуется иметь при себе паспорт гражданина Украины, военный билет и документы, подтверждающие право на отсрочку.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время мобилизации от призыва на военную службу освобождаются женщины и мужчины, являющиеся опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями детей с инвалидностью до 18 лет.

При подаче заявления о предоставлении отсрочки следует приложить копии следующих документов:

Свидетельство о рождении ребенка. Свидетельство о браке. Паспорт гражданина Украины матери ребенка. Документы, подтверждающие регистрацию места жительства. Справка о фактическом месте жительства вместе с ребенком. Документы, подтверждающие инвалидность ребенка.

После рассмотрения заявления ТЦК выдает справку или ответ, подтверждающий право на отсрочку. В военно-учетном документе может быть дополнительно отмечено о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу.

Сколько действует отсрочка от мобилизации

Отсрочка сохраняется до завершения военного положения или до момента отмены инвалидности ребенка.

Юрист Андрей Карпенко советует предоставлять документы о праве на отсрочку вместе с заявлением в направлении на военно-врачебную комиссию (ВВК). Это связано с тем, что сразу после признания мужчины годным его могут вручить боевую повестку и отправить в учебный центр или сразу в часть.

Также стоит предварительно заботиться о наличии копии военного билета и нотариальных копий документов, подтверждающих право на отсрочку.

Напомним, в комитете Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики заявили, что в новом законопроекте о мобилизации предусматривается отсрочка от призыва для людей с инвалидностью.

Ранее боец 24-й ОМБр Вячеслав Журба дал совет мужчинам, как подготовиться к службе в армии. Он подчеркнул, что важно заранее позаботиться о том, где будет проходить служба.