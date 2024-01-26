РФ хочет восстановить подводную лодку "Ростов-на-Дону" до конца июня

По утверждению источников российских пропагандистов, повреждения от двух крылатых ракет Storm Shadow оказались "некритическими".

13 сентября Украина успешно ударила крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по субмарине "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 "Варшавянка". Теперь в РФ утверждают, что они планируют отремонтировать подводную лодку за 9 месяцев. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

До конца первой половины 2024 года российские оккупанты планируют восстановить субмарину "Ростов-на-Дону", которая была атакована во время пребывания на судоремонтном заводе. Источники издания утверждают, что на ремонт всех повреждений им понадобится ориентировочно 9 месяцев. До конца июня подлодку должны восстановить, потому что полученные повреждения от двух крылатых ракет в РФ называют некритическими.

Стоимость ремонта, и сколько уже средств потратили на ремонт подводной лодки не сообщается. Главный исполнитель ремонтных работ является 13-й судоремонтный завод, которому помогают специалисты "Адмиралтейских верфей" из Санкт-Петербурга, где строили субмарину.

Аналитик HI Sutton ранее заявлял, что дизель-электрическую подводную лодку "Ростов-на-Дону" невозможно восстановить. Удар пришелся в заднюю и переднюю части субмарины. Скорее всего, ни одна часть корпуса не может быть спасена. Также внутри уничтожено оборудование, аналитик уверен, что буквально каждый винтик и труба внутри получила повреждения.

"Это реально невозможно отремонтировать. Я уверен, что любой ремонт в Севастополе сделать невозможно. Подводную лодку надо было бы латать и буксировать или на баржу, наверное, в Санкт-Петербург", — резюмировал HI Sutton.

Напомним, в ночь на 13 сентября прогремели взрывы во временно оккупированном Севастополе. В результате удара были уничтожены БДК "Минск" и "Ростов-на-Дону".

Фокус разбирался, что известно о ВДК "Минск", который был уничтожен в Севастополе.