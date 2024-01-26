Мобилизация в Украине: Арахамия предложил отправить нардепов на военные учения

Депутат отметил, что это не должно быть вместо сессий в Верховной Раде. Однако, по его мнению, парламентарии могли бы показать пример украинцам и смотивировать их мобилизоваться.

Народный депутат и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предложил отправить всех госслужащих и нардепов на военные учения. Об этом он заявил во время дискуссии "2024: сценарии для страны", как передали в LBua.

По словам Арахамии, обучение должно проходить на общих условиях, но для депутатов — не full-time. По его мнению, это могло бы смотивировать украинцев не бояться мобилизации и военных учений.

Нардеп отметил, что населению нужно объяснить, как именно проходит мобилизация. Он убежден, что украинцы боятся попасть на фронт после повестки, ВВК и "учебки" недостаточно подготовленными. Для такого разъяснения депутат предложил отправлять на учения с другими украинцами чиновников.

"Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм", — отметил Арахамия.

В СМИ добавили, что парламентарии забронированы от мобилизации.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ответил, будут ли мобилизовать в Украине инвалидов III группы. Также омбудсмен рассказал, как относится к расширению полномочий ТЦК.

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