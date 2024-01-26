Россия во время обстрелов давно не применяла ракеты "Калибр": в чем причина, — Гуменюк

Оккупанты могут испытывать сложности с обслуживанием ракетных систем, которые обусловлены проблемами с логистикой и инфраструктурой, сосредоточенных в Крыму.

Вооруженные силы РФ относительно длительное время не использовали ракеты "Калибр" при нанесении ударов по Украине. Это связано со сложностью обслуживания данного вида вооружения, а также с логистическими проблемами у россиян. Об этом 26 января рассказала в эфире телемарафона спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы опираемся на аналитику и будем говорить, что использование "Калибров" в последнее время очень редко. Но есть понимание, что они действительно испытывают сложности с обслуживанием тех агрегатов, из которых выпускаются "Калибры", и загрузкой самих ракет, — заявила Гуменюк.

По ее словам, эти сложности обусловлены логистикой и инфраструктурой, которая сосредоточена в Крыму. При этом сами ракетоносители базируются в Новороссийске, поскольку российское командование стремится сохранить корабли.

Между тем, пребывание российских кораблей на дежурстве говорит о том, что "Калибры" могут быть применены, и в какой момент это может произойти достоверно просчитать нельзя.

Гуменюк подчеркнула, что украинцам нужно быть начеку, поскольку оккупанты, которые держат корабли в Черном море и не наносят пока ударов "Калибрами", пытаются приспать бдительность, а затем нанести коварный удар.

"Поэтому я призываю не терять бдительности, анализировать всю готовность врага и быть готовыми ей противодействовать", — подытожила она.

Напомним, военный обозреватель Давид Шарп в декабре отметил, что Украина смогла создать опасные условия для дислокации Черноморского флота РФ вблизи Крыма. Однако говорить о том, что корабли противника не смогут запускать ракеты "Калибр" из акватории Новороссийска, чуть дальше от Крыма, было бы неправильным.