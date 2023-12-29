"Прячут корабли от ВСУ": почему ВС РФ не задействовали "Калибры" в атаке по Украине, — эксперты

Во время массированного обстрела 29 декабря ВС РФ атаковали Украину практически всеми видами дальнобойного вооружения, кроме "Калибров". По словам экспертов, причина в том, что россияне боятся выводить в море корабли.

Related video

Ранним утром 29 декабря, ВС РФ выпустили по Украине почти 160 воздушных целей. Среди них были иранские дроны Shahed, "Кинжалы", ракеты Х-101/Х-505, а также С-300. Не было только "Калибров", которые россияне обычно запускают с кораблей в Черном море.

По словам полковника запаса ВСУ Олега Жданов, ВС РФ не задействовали "Калибры" во время массированного обстрела Украины, так как опасались атаки по кораблям со стороны Сил обороны.

"Сейчас мы контролируем воздушное пространство над северо-западной частью Черного моря. Россияне это знают и боятся выводить корабли. Это одна из причин, почему они не используют "Калибры" сейчас", — говорит Фокусу Жданов.

Эксперт отметил, что россияне прячут остатки Черноморского флота между Керчью и Новороссийском. Для этого они сделали живой щит — обозначили район досмотра гражданских судов, которые собираются пройти через Керченский пролив, создали искусственную очередь и в ней спрятали боевые корабли.

Ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий добавляет, что остановить массированные обстрелы по территории Украины могли бы удары по территории РФ. Для этого нужно развивать собственное производство дронов дальностью 1000 км. В случае с ракетами С-300 и С-400, которые невозможно перехватывать силами ПВО, удары нужно наносить по пусковым системам.

"Эти ракеты небольшого радиуса действия долетают за считанные минуты, в это время их невозможно перехватить. У россиян запасы этих ракет со времен СССР. Так что единственный вариант — искать, где находятся пусковые системы и бить по ним дронами или самолетами, хотя это рискованно. И формировать ДРГ, группы спецназа, чтобы отслеживали пусковые системы", — говорит Фокусу Дикий.

Подробно о том, какие действия предпримет Украина в ответ на массированную атаку 29 декабря Фокус разбирал в материале Аэродромы, завод "Шахедов", Крымский мост: как Украина ответит на обстрел ВС РФ.

Фокус также писал, что в ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Воздушных силах подтвердили поражение корабля из состава Черноморского флота РФ "Новочеркасск".