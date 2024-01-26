ВС РФ готовятся прорваться через Авдеевку, поскольку им не удалось ее окружить, — ISW

Общий темп наступательных операций РФ свидетельствует о том, что ВС РФ отдали предпочтение боям через Авдеевку квартал за кварталом вместо того, чтобы дальше пытаться окружить населенный пункт с юго-запада или севера, где имеют успехи, считают в ISW.

ВС РФ недавно продвинулись на север от Авдеевки и на южные окраины Авдеевки, а Силы обороны недавно достигли незначительных успехов к югу от населенного пункта. Оккупанты несколько изменили планы и сейчас не будут пытаться окружить город, зато будут пытаться там прорваться. Об этом говорится в отчете за 25 января американского Института изучения войны (ISW).

ВС РФ имеют продвижение на северо-западе от Авдеевки на юго-запад от Степного и вдоль улицы Спортивной в самом южном жилом районе Авдеевки. Украинские силы недавно продвинулись на 100 метров возле ресторана "Царская охота".

По сообщению российской стороны ВСУ в течение трех дней контратаковали ВС РФ, пытаясь вернуть утраченные позиции возле ресторана "Царская охота". Позиционные бои продолжались на северо-запад от Авдеевки у Новобахмутовки и Степного, на южной окраине Авдеевки, на юг от Авдеевки у Опытного и Спартака, на запад от Авдеевки у Северного и на юго-запад от Авдеевки у Невельского и Первомайского.

В НГУ заявили, что ВС РФ начали использовать меньше бронетехники, полагаясь больше на небольшие группы пехоты для ведения разведки и штурма.

"Похоже, что российские войска готовятся прорваться через Авдеевку после того, как им не удалось окружить населенный пункт. Российские войска недавно сосредоточили наступательные операции на южном жилом районе Авдеевки и достигли там незначительных успехов и все еще атакуют северный и южный фланги Авдеевки, но в темпе, значительно ниже начальных волн российской механизированной атаки на фланги Авдеевки осенью 2023 года", — отметили аналитики Института.

В ISW также отметили, что общий темп российских наступательных операций свидетельствует о том, что россияне отдали предпочтение боям через Авдеевку квартал за кварталом от южного жилого района города вместо того, чтобы дальше пытаться окружить населенный пункт с юго-запада или севера, где ВС РФ достигли лишь ограниченных успехов.

Вблизи Авдеевки ВС РФ накопили 40 тыс. человек и готовятся усилить наступательные действия на город.

"Гипотетическая потеря Украиной Авдеевки не угрожала бы нарушить оборону Украины Донецкой области, даже если российским войскам в конце концов удастся достичь дорогих тактических успехов в городе в течение следующих месяцев", — резюмировали в Институте изучения войны.

Напомним, что по словам военного аналитика Андрея Крамарова, непосредственно перед штурмом города оккупанты перебросят еще 10-20 тысяч. В РФ серьезные резервы для атаки на такой город как Авдеевка.

Ранее ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий сообщил, что ВСУ устроили оккупантам настоящую "мясорубку" в районе Авдеевки. Потери составляют 1 к 10.