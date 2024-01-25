40-60 тысяч: через неделю-полторы ВС РФ начнут большой штурм Авдеевки, — офицер ВСУ (видео)

По словам военного аналитика Андрея Крамарова, непосредственно перед штурмом города оккупанты перебросят еще 10-20 тысяч. У РФ серьезные резервы для атаки на такой город, как Авдеевка.

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В скором времени РФ попытается бросить на штурм Авдеевки порядка 40-60 тысяч военнослужащих. Сейчас этот танковый полк проходит подготовку и через неделю-полторы последует новое масштабное наступление. Об этом в эфире "Київ24" сообщил военный эксперт и офицер военного резерва Андрей Крамаров.

По его словам, в силу того, что положение с поставками боеприпасов не улучшается, этот бой для защитников Авдеевки будет достаточно тяжелым.

Он также сказал, что группа из 40-60 тысяч человек из оккупационной группировки может быть достаточно для "эффективной попытки штурма".

"Я думаю, что эта цифра еще не окончательная, думаю, они еще перебросят от 10 до 20 тысяч на это направление непосредственно перед штурмом — и начнут задействовать", — сказал он, добавив, что для этой цели также необходимо подвезти бронетехнику, но у у ВС РФ имеются серьезные возможности для штурма такого года, как Авдеевка.

Напомним, что Евгений Дикий сообщил, что ВСУ устроили оккупантам настоящую "мясорубку" в районе Авдеевки. Потери составляют 1 к 10.

Также сообщалось, что СМИ назвали то, что может помешать ВСУ вести оборону из ядерного бункера под Авдеевкой. По данным журналистов, сооружение советских ВВС в нескольких километрах от Авдеевки построили для подразделений ПВО, чтобы защитить авиабазу. Укрепрайон "Зенит" был рассчитан на ядерную войну.