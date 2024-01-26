Мобилизация 2024: кого могут забрать в ВСУ только по добровольному согласию

Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусмотрены категории граждан, которые могут служить только по собственному желанию. К ним, в частности, относятся лица с инвалидностью, призывники и военнообязанные с супругой или мужем.

В феврале 2024 года в Украине продолжат действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Это значит, что военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут и дальше получать повестки и могут быть призваны на военную службу. Однако есть категории граждан, которые имеют право вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию. Это предусмотрено законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Фокус разобрался, кто может служить только по желанию.

Законодательством установлено 15 групп граждан, которые могут быть освобождены от призыва на военную службу и могут быть призваны в армию только по собственному желанию.

Эти граждане предоставляют необходимые документы в Территориальный военный комиссариат (ТЦК) для получения отсрочки и, при необходимости, проходят Военно-врачебную комиссию (ВВК). Однако они не могут быть принудительно призваны к военной службе.

Среди таких граждан:

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет со статусом призывника. Лица с инвалидностью I, II и III группы, имеющие соответствующий статус на территории Украины. Женщины и мужчины, родители-одиночки детей до 18 лет. Женщины и мужчины, имеющие на иждивении троих и более детей младше 18 лет. Родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели детей с инвалидностью до 18 лет. Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, ухаживающие за детьми-сиротами или детьми без родительской опеки младше 18 лет. Мужчины и женщины, на иждивении которых совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы. Женщины и мужчины, ухаживающие за ребенком с тяжелыми болезнями и имеющие соответствующий документ от медицинской комиссии. Лица, временно освобожденные от призыва и военных обязанностей согласно решениям Кабинета министров Украины, если они находятся на службе в государственных органах, других учреждениях, местных органах самоуправления или предприятиях. Военнообязанные с супругой (мужем) или родителями с инвалидностью I или II группы, при условии, что нет других трудоспособных лиц, обязанных их содержать. Попечители недееспособных лиц с инвалидностью I или II группы, а также лиц, требующих постоянного ухода по заключению медицинских комиссий. Лица, постоянно ухаживающие за больными членами семьи, нуждающимися в постоянном уходе по заключению медицинских комиссий. Граждане, чьи близкие погибли или исчезли во время мер по национальной безопасности и обороне, включая сопротивление агрессии РФ на востоке Украины. Лица, чьи близкие родственники погибли или исчезли во время антитеррористической операции среди военнослужащих, работников предприятий, организаций или добровольческих формирований. Женщины, годные для военной службы, соответствующие установленным критериям и боевым специальностям. Перечень специальностей утвержден приказом Минобороны №313.

Какие необходимые документы для того, чтобы стать добровольцем

Обязательно при себе должны быть паспорт и идентификационный код. В случае, если кандидату от 18 до 21 года, необходимо письменное согласие родителей на вступление в армию.

Что ждет добровольца дальше

Обязательно проводится военно-врачебная комиссия, которая определяет пригодность к военной службе и, в определенных случаях, к работе или должности, которые могут быть противопоказаны лицу.

После принятия на военную службу начинаются военные учения, которые длятся до 4 недель. Базовая общая военная подготовка должна длиться не менее месяца, как это определено законодательством с июня 2023 года. Обучение бойцов проводится в учебных центрах, на общевойсковых полигонах или в воинских частях территориальной обороны.

Ранее сообщалось о том, могут ли мобилизовать отца ребенка с инвалидностью. Отец ребенка-инвалида имеет право на отсрочку от мобилизации, независимо от того, какой из родителей указан в документах о ребенке.

Также сообщалось, что военнообязанные мужчины смогут вступить в ряды ВСУ через Государственную службу занятости. Там они смогут самостоятельно выбрать не только подразделение, в котором будут служить, но и специальность.