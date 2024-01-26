"Стратегическая цель": в 2024 году Украина будет наступать на фронте, — Госдеп США

Россия намерена продолжать войну до президентских выборов в США осенью, а в Вашингтоне якобы есть "план Б" на случай, если помощь Украине так и не поддержат в Конгрессе, заявил помощник госсекретаря.

В США верят, что до конца 2024 года Украина будет иметь лучшие позиции для определения своего будущего. Об этом 25 января в Вашингтоне заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, пишет "Голос Америки".

"Как сказал президент Байден, мы поможем Украине победить. Итак, это стратегическая цель", — сказал О'Брайен.

Он добавил, что достичь этого можно будет благодаря дальнейшей финансовой помощи США и европейским обязательствам.

"С нашей стороны есть взлеты и падения, но я скажу две вещи. Есть огромная поддержка Украины в обеих палатах Конгресса. Проблемой остается лишь, когда именно лидеры будут готовы вынести это на голосование", — сказал помощник госсекретаря США.

По мнению О'Брайена, Россия намерена продолжать свою войну до выборов в США в ноябре 2024 года. Поэтому О'Брайен ожидает напряженных ближайших месяцев.

Стратегия военной кампании этого года, чтобы победить Россию, является наступательной, уверен помощник госсекретаря США, и будет опираться "на то, что было сделано в 2023 году". Особенно на успехи кампании в Черном море.

Он также отметил рост экономики Украины в 2023 году и ожидает такой же динамики в 2024 году.

"Я удержусь от соблазна обсуждать "план Б". Пришло время для лидеров сказать, что мы осознаем срочность принятия решений и идти вперед. Это сделает Америку более безопасной и процветающей. Вопрос в том, есть ли у нас лидеры сегодня, чтобы достойно отреагировать на этот момент, — сказал О'Брайен об альтернативных сценариях, которые рассматриваются сегодня в США на случай, если помощь Украине так и не проголосуются в Конгрессе.

Напомним, что 26 января секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что никакие выборы в мире не ослабят поддержку Украины, а в ближайшие два года могут произойти политические изменения в 10 странах мира.

Ранее сообщалось, что начиная с осени 2023 года, в Конгрессе США не могут согласовать выделение Украине 61 млрд долл. военной помощи, за которую не голосуют сторонники Дональда Трампа из Республиканской партии.