"Не торгуем территориями": Данилов объяснил, может ли Украина остаться без поддержки США

Секретарь СНБО уверен, что никакие выборы в мире не ослабят поддержку Украины. Между тем в ближайшие два года в мире могут произойти политические изменения в 10 странах мира.

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Украина получит поддержку международного сообщества, которая не будет зависеть от результатов выборов в США или Великобритании. У стран-партнеров есть понимание, что идет война, в том числе и за Европу. О возможных изменениях в отношении к российско-украинской войне рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в комментарии порталу "24 канал".

Данилов уверен, что Украина будет находиться в поле зрения зарубежных партнеров и помощь от стран-партнеров не будет уменьшаться. Политик возразил, что ситуация может измениться в результате результатов избирательных процессов за рубежом.

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"Сейчас очень много разговоров, что в случае изменения тех или иных избирательных процессов, которые происходят в Соединенных Штатах, Великобритании, Европейском Союзе, то на нас будут меньше обращать внимание и нам будут меньше помогать. Вот это все это не соответствует действительности".

По мнению секретаря СНБО, политики западных стран осознают, что Украина борется и за себя, и за Европу. Поэтому уверен, что она и в дальнейшем будет оставаться в зоне интересов международного сообщества.

"Украина никогда не исчезнет с радара международного сообщества, потому что мы боремся не только за свое право: мы боремся сегодня на своей территории за независимость и Европы, в том числе. И все это осознают".

Политик согласился, что из-за избирательных процессов могут быть задержки с предоставлением военной помощи, и это важно, учитывая ситуацию на фронте. Зато нужно было бы, чтобы решения принимались слаженно, поскольку Украина борется за независимость и не будет "торговать" собственными территориями.

"В каждой стране происходят свои собственные политические процессы и по тем или иным причинам могут быть задержки. К большому сожалению эти задержки отражаются непосредственно на линии фронта и мы очень бы хотели, чтобы в ближайшее время все было налажено и все решения, которые должны быть приняты, они были приняты в США и Евросоюзе. Мы являемся страной, которая стоит за свою свободу, за свою независимость, мы не торгуем принципами и своими территориями", — резюмировал он.

Украина и США — детали

Отметим, начиная с осени 2023 года в Конгрессе США не могут согласовать выделение Украине 61 млрд долл. военной помощи, за которую не голосуют сторонники Дональда Трампа из Республиканской партии. Трамп планирует баллотироваться в президенты США и уже получил начальную поддержку в нескольких штатах, в частности, в Айове. Политик время от времени заявляет, что он за 24 часа остановит войну, пообщавшись с президентом РФ Владимиром Путиным.

Тем временем в Великобритании также должны состояться выборы в парламент — они состоятся в 2024-25 гг. На сегодня во главе правительства стоит премьер-министр Риши Сунак, который 12 января прибыл в Украину и подписал соглашение о безопасности.

Агентство BBC подсчитало, что в течение 2024 года в мире состоятся десять выборов разных уровней — от выборов президента до переизбрания парламента. В частности, состоятся избирательные процессы в Евросоюзе, Германии, Молдове и др.

Напоминаем, Данилов прокомментировал ситуацию относительно самолета Ил-76, который разбился на территории Белгородской области. 25 января чиновник заявил, что украинская власть не спешит с заявлениями, поскольку проверяет информацию.