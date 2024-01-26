Как уволиться с военной службы по состоянию здоровья: объяснение юриста (видео)

Даже если военнослужащий получил инвалидность, это не является основанием для увольнения. Защитники, которых признали ограниченно годными, также уволиться не могут.

Украинские военнослужащие могут уволиться со службы по состоянию здоровья. О том, как это происходит, рассказала адвокат Дарья Голодняк.

"Очень много сейчас запросов по поводу того, как уволиться с военной службы, если получил ранение — нужно ли проходить ВВК, какая общая процедура", — поделилась юрист.

Она отметила, что по закону единственным основанием для увольнения со службы может быть только заключение ВВК о непригодности.

"То есть в случае, если будет установлено, что вы ограниченно годны, это не исключает возможность прохождения военной службы", — подчеркнула Голодняк.

Если во время прохождения службы военный получил инвалидность, это тоже не является основанием для увольнения. Как объяснила адвокат, нужно все равно получить заключение ВВК о непригодности.

Для того, чтобы получить это заключение, необходимо инициировать перепрохождение ВВК. Врачи должны подтвердить непригодность, и уже с их заключением можно будет уволиться в запас. Раз в 6-12 месяцев нужно будет проходить переосвидетельствование.

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