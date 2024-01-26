"По всему миру летают": у России есть около сотни самолетов Ил-76, — Игнат (видео)

По словам спикера Воздушных сил, в основном этот вид авиации перевозит грузы военного характера. В то же время противник не сильно переживает за потери в этой сфере.

У России в арсенале остается еще около сотни самолетов Ил-76, один из которых накануне разбился в Белгородской области. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 26 января.

По его словам, этот вид авиации противника перевозит различные грузы, в том числе и военного характера. У Украины также есть такие самолеты на вооружении.

"Военно-транспортная авиация, базировавшаяся в Мелитополе. Это самолеты мощные, тяжелые, по всему миру летают. Они перевозят грузы и военного характера, и другие. Россия имеет около сотни таких самолетов", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно представитель Воздушных сил добавил, что для россиян жизни пилотов, а также несколько разбитых самолетов совершенно не являются потерей в их "бесчеловечном кровавом режиме". Стоит вспомнить военный мятеж ЧВК "Вагнер", который прошел в июне прошлого года. Тогда российская авиация также понесла немалые потери.

"Вы видели историю из ЧВК "Вагнера". Сколько "вагнеровцы" положили летательных аппаратов. Там вообще удивляешься, что Россия не будет соответственно оплакивать или сожалеть о потерянном", — продолжил Юрий Игнат.

Напомним, 25 января сообщалось, что по мнению аналитиков Института изучения войны, Россия пытается использовать авиакатастрофу для того, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и направлено на то, чтобы Запад не давал больше Украине военную поддержку.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об ответственности РФ за падение самолета Ил-76. По его словам, в Украине опубликуют объяснения по ситуации с Ил-76 только тогда, когда валидируют информацию.