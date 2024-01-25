"Воспользовались катастрофой": в ISW оценили реакцию россиян на падение Ил-76

По мнению аналитиков, россияне попытались использовать падение Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Киеву.

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Комментарии российских официальных лиц касательно падения в Белгородской области самолета Ил-76, вероятно, направлены на внутреннее ослабление Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 24 января.

"Российские игроки информационного пространства воспользовались катастрофой Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине", — констатировали авторы отчета.

Так, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов обвинил Украину в том, что она якобы намерено сбила Ил-76, зная, что в нем пребывают украинские военнопленные. Картаполов также призвал приостановить все обмены пленными на неопределенный срок.

"Обмен военнопленными является деликатным вопросом как в России, так и в Украине, и риторические обращения к военнопленным предсказуемо вызывают эмоциональную реакцию", — отметили аналитики.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что крушению самолета якобы способствовала "внутриполитическая борьба" в Украине.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН призвал к срочному созыву заседания СБ ООН для рассмотрения крушения Ил-76, а также обвинил Украину в "терроризме".

В отчете также говорится, что официальные лица России сделали необоснованные заявления о том, что украинцы якобы использовали для удара по Ил-76 ракетные комплексы, полученные от США или Германии. Аналитики полагают, что таким образом в РФ пытались повлиять на дальнейшие поставки Киеву систем ПВО.

"Подобные российские обвинения отчасти призваны посеять недовольство в Украине и усилить недоверие к украинскому правительству, что согласуется с некоторыми другими российскими информационными усилиями, направленными на внутреннее ослабление Украины", — заключили в ISW.

Крушение Ил-76 в Белгородской области: что известно

Напомним, 24 января росСМИ сообщили, что в Белгородской области РФ российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение.

Видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области

Российские журналисты заявили со ссылкой на Минобороны РФ, что на борту упомянутого самолета могли пребывать 65 украинских военнопленных. В российском оборонном ведомстве утверждают, что украинских военных якобы везли на обмен.

При этом украинские СМИ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ заявили, что российские самолеты Ил-76 по несколько раз на день подвозят на фронт боеприпасы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ расследует все обстоятельства происшествия, а ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Глава государства также отметил, что россияне "играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества".