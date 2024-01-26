Обязанность защищать государство записана для всех: нардеп высказалась о мобилизации женщин (видео)

Нардеп от партии "Голос" Инна Совсун заявила, что решение призвать на службу женщин является оправданным, если это будет необходимо для нужд обороны государства и с точки зрения обеспечения справедливости.

В Конституции прописано, что служба для мужчин во время военного положения является обязательной, однако там отмечается, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Об этом заявила народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун в интервью Эмме Антонюк.

Депутат напомнила, что украинский президент Владимир Зеленский ранее высказался по мобилизации женщин и заверил, что не подпишет соответствующий закон. Однако Совсун отметила, что в Конституции не прописано, что защищать Украину должны только мужчины.

"У нас в конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или только женщины. Для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех", — заявила она.

По мнению Совсун, решение о мобилизации женщин является оправданным, если это будет необходимо для нужд обороны государства и с точки зрения обеспечения справедливости.

"Если это необходимо для нужд обороны государства, если мы говорим, что без этого не вытягиваем — нет картины, где мы вытягиваем без женщин... И с точки зрения обеспечения справедливости... Если это будет критически нужно для обороны государства, и у нас не будет кем заменить часть людей, которые служат в армии", — говорится в сообщении.

Также нардеп отметила, что уже есть много женщин, которые защищают Украину на фронте. Однако она подчеркнула, что служба в армии — это не только служба "непосредственно на линии соприкосновения" и добавила, что существует много должностей в тылу, которые могли бы занимать женщины.

Напомним, 16 декабря в Минобороны Украины рассказали, что в Силах обороны на сегодня находится 60 тыс. военнослужащих. Из них на военных должностях — 40 тыс. человек. Между тем только в ноябре 2023 года стало известно, что чиновники планируют приобрести для украинок специальные женские бронежилеты. Закупку осуществят в 2024 году — к тому времени 5 тыс. женщин на линии фронта будут обходиться другой бронезащитой.