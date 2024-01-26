Корректируют лишь маршруты: РФ не меняет тактику атак "Шахедами", — Воздушные силы (видео)

По словам спикера командования Юрия Игната, вражеские беспилотники низко летают с первых дней, ведь для этого они и были созданы. Единственное изменение, которое можно зафиксировать в ходе обстрелов — разные маршруты.

Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины при помощи дронов-камикадзе иранского происхождения Shahed. При этом тактику они не меняют, о чем заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, методика вражеских атак остается одна и та же. ВС РФ регулярно лишь выбирают новые маршруты, по которым воздушные объекты и пытаются добраться до поставленной цели.

"Ничего не изменилось, всегда пресса любит говорить, что это новая тактика россиян. Ну, они покрасили "шахеды", это что-то новое. Были другие информации о каком-то использовании композитных материалов для создания фюзеляжа, это, возможно, тоже что-то новое. Но то, что они низко летают, ну, они созданы так, чтобы летать низко, как и крылатые ракеты — прижиматься как можно ниже к земле. Они с первых дней летают низко", — заявил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил отдельно отметил, что оператор ударных БПЛА или же ракет перед запуском прорисовывает маршрут на карте, чтобы понять рельеф местности и увидеть, есть ли рядом высотные здания, линии электропередач и так далее. Это все учитывают при планировке.

Что касается низкой высоты полетов вражеских БПЛА, продолжает Юрий Игнат, то это значительно уменьшает шансы того, что силы ПВО смогут их перехватить.

"Единственное, что они меняют, это постоянно меняются маршруты их следования, потому что там, где они пролетели вчера, их может уже ждать наша мобильная огневая группа. Поэтому на следующий день они могут на 5-10-15 км сместить маршрут следующей атаки", — подытожил представитель Воздушных сил.

Напомним, 25 января начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что противник ищет новые методы для более мощных атак "Шахедами". По ее словам, ВС РФ начали запускать меньше БПЛА и это может быть также частью их плана. Оккупанты пытаются разведать готовность украинской стороны к обстрелу.