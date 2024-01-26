В РФ заявили о гибели в Украине "наемников" из Франции: в Париже ответили

По словам французского министра обороны Себастьяна Лекорню, противник мог развернуть кампанию с распространением лживой информации из-за помощи Парижа Киеву.

В Министерстве обороны Франции отреагировали на обвинения со стороны России в том, что в Украине якобы погибли их "наемники". Считают это скоординированной дезинформацией, передает BFMTV.

Отмечается, что после удара по Харькову российские пропагандисты заявили, что в Украине якобы скончались "французские наемники". В Париже не смогли подтвердить, что это соответствует действительности и считают, что противник пытается вести информационную войну.

"Ни одно из этих сообщений не подтверждено Францией… Против Франции в очередной раз развернули кампанию грубой российской дезинформации. В отличие от некоторых других, Франция не использует наемников", — заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Отдельно он добавил, что Москва уже давно прибегает к дезинформации в отношении Парижа. Усилилась эта волна после того, как Франция заявила о том, что военная помощь для Киева будет продолжаться при любом раскладе событий.

"Соответствующие государственные службы обнаружили и отслеживают скоординированную деятельность России, в том числе с использованием пророссийских информационных сетей и госСМИ, как "Спутник", RT, РИА Новости, чтобы ретранслировать и увеличивать охват этой ложной информацией", — продолжили в французском Минобороны.

В материале добавляют, что речь идет об атаке ВС РФ 17 января, когда оккупанты ударили по одному из зданий в Харькове. После этого они заявили, что это была "зона временного размещения наемников", большая часть из которых якобы были гражданами Франции. Тогда в Москве заявили, что "60 боевиков уничтожены, а 20 получили ранения", говорится в сообщении. При этом наемничество во Франции запрещено.

Позже в России добавили, что якобы смогли уничтожить франко-итальянский зенитно-ракетный комплекс SAMP-T, однако в Париже также не подтверждают этого.

"В условиях активизации французской военной помощи Украине мы ожидаем продолжения этого опьяняющего маневра России: мы осуждаем его и укрепляем наш механизм мониторинга этих манипуляций", — заявил министр обороны Франции.

Напомним, 24 января сообщалось, что РФ завербовала наемников из Малайзии. Они были замечены в сопровождении бывших "вагнеровцев" на Донбассе. В составе ВС РФ были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где есть запрет на наемничество, рассказали координаторы подполья.