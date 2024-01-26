В 2008 году США вывезли ядерные ракеты из Великобритании, решив, что угроза холодной войны со стороны Москвы снизилась.

Соединенные Штаты планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. Это может произойти впервые за последние 15 лет на фоне роста угрозы со стороны РФ. Об этом говорится в документах Пентагона, с которыми ознакомился The Telegraph.

К правительственных контрактах для нового объекта отмечается, что на авиабазе Королевских ВВС Лейкенхит в Саффолке разместят ядерные боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

США вывезли ядерные ракеты из Великобритании в 2008 году, решив, что угроза холодной войны со стороны Москвы уменьшилась.

Такой шаг последовал после предупреждений о том, что странам НАТО необходимо подготовить своих граждан к войне с РФ.

На прошлой неделе высокопоставленный военный чиновник НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что граждане должны быть готовы к тотальной войне с РФ в ближайшие 20 лет, для чего понадобятся масштабные изменения в их жизни.

Генерал сэр Патрик Сандерс, начальник Генштаба британской армии, в свою очередь, предупредил, что в случае войны с РФ Великобритании понадобится всеобщая мобилизация, поскольку армия слишком маленькая.

Возвращение американского оружия в Великобританию проводится в рамках комплексной программы НАТО по развитию и модернизации ядерных объектов в ответ на возросшую напряженность в отношениях с Кремлем после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Реакция Кремля

Россия заявила, что размещение американского оружия в Великобритании будет рассматриваться Москвой как "эскалация", поэтому стоит ждать соответствующих контрмер.

Помимо войны в Украине, Запад сталкивается с растущими угрозами со стороны Ирана и Северной Кореи, которые в последние годы стали ближе к Москве.

Напомним, что в РФ хотят имитировать ядерный взрыв с помощью "секретной технологии".

Также сообщалось, что сотрудник Defense Express Валерий Рябых назвал такое устройство обычным учебным средством. По его словам, оно создавалось на основе дизельного топлива, керосина и с применением фосфора.