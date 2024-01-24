РФ не считает нестратегическое ядерное оружие США серьезной угрозой, – IISS

По мнению аналитика Уильяма Альберка, Москва полагает, что западные страны не обладают "убедительной волей" к применению ядерного оружия.

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Российская Федерация продемонстрировала на примере Беларуси, что рассматривает нестратегическое ядерное оружие (НСЯО) в качестве полезного инструмента для дальнейшего давления на НАТО. Об этом говорится в отчете Международного института стратегических исследований IISS от 22 января.

Автор отчета Уильям Альберк указал на то, что Москва "сдержанно" отреагировала на вступление Финляндии в НАТО. По его мнению, это говорит о том, что у РФ нет необходимости фундаментально менять свою позицию по стратегическому ядерному оружию в скандинавском регионе из-за предполагаемой угрозы, связанной с расширением Альянса.

При этом аналитик указал на изменения позиции РФ касательно НСЯО, упомянув размещение российского оружия на территории Беларуси.

"Россия, вероятно, не считает американский арсенал НСЯО серьезной угрозой", — говорится в публикации.

Аналитик считает, что представление России о том, что Запад не обладает "убедительной волей" к применению ядерного оружия и не готов мириться с потенциальными жертвами, укрепляет "агрессивное мышление и доктрину России в области НСЯО".

Альберк полагает, что Москва может быть обеспокоена вероятностью возвращения Вашингтона к более сильной позиции в отношении НСЯО. Однако, по его мнению, россияне могут рассчитывать на то, что они смогут вовремя заметить и отреагировать на подобный сценарий, так как на Западе подобные решения пронимаются долго, а соответствующие процедуры являются прозрачными.

Напомним, по данным IISS от 22 января, война в Украине доказала России, что нестратегическое ядерное оружие может стать средством сдерживания и нанесения поражения НАТО в потенциальном будущем конфликте.

Ранее, 18 января, в Белом доме заявили, что Россия отвергла предложение США обсудить контроль над ядерными вооружениями. При этом Москва сама не выдвигает никаких альтернативных предложений по этому вопросу.