РФ не вважає нестратегічну ядерну зброю США серйозною загрозою, — IISS

На думку аналітика Вільяма Альберка, Москва вважає, що західні країни не мають "переконливої волі" до застосування ядерної зброї.

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Російська Федерація продемонструвала на прикладі Білорусі, що розглядає нестратегічну ядерну зброю (НСЯЗ) як корисний інструмент для подальшого тиску на НАТО. Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень IISS від 22 січня.

Автор звіту Вільям Альберк вказав на те, що Москва "стримано" відреагувала на вступ Фінляндії до НАТО. На його думку, це свідчить про те, що у РФ немає необхідності фундаментально змінювати свою позицію щодо стратегічної ядерної зброї в скандинавському регіоні через передбачувану загрозу, пов'язану з розширенням Альянсу.

Водночас аналітик вказав на зміни позиції РФ щодо НСЯО, згадавши розміщення російської зброї на території Білорусі.

"Росія, ймовірно, не вважає американський арсенал НСЗЯО серйозною загрозою", — йдеться в публікації.

Аналітик вважає, що уявлення Росії про те, що Захід не має "переконливої волі" до застосування ядерної зброї та не готовий миритися з потенційними жертвами, зміцнює "агресивне мислення і доктрину Росії в галузі НСЯЗ".

Альберк вважає, що Москва може бути стурбована ймовірністю повернення Вашингтона до сильнішої позиції щодо НСЗЯО. Однак, на його думку, росіяни можуть розраховувати на те, що вони зможуть вчасно помітити і відреагувати на такий сценарій, оскільки на Заході подібні рішення приймаються довго, а відповідні процедури є прозорими.

Нагадаємо, за даними IISS від 22 січня, війна в Україні довела Росії, що нестратегічна ядерна зброя може стати засобом стримування і завдавання поразки НАТО в потенційному майбутньому конфлікті.

Раніше, 18 січня, у Білому домі заявили, що Росія відкинула пропозицію США обговорити контроль над ядерними озброєннями. При цьому Москва сама не висуває жодних альтернативних пропозицій з цього питання.