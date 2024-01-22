Росія може завдати ураження НАТО нестратегічною ядерною зброєю, — IISS

Росія може завдати удару нестратегічною ядерною зброєю, зважаючи на те, що НАТО не вистачить рішучості зробити відповідний крок, вважають експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

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Війна в Україні довела Росії, що нестратегічна ядерна зброя може стати засобом стримування та завдання ураження НАТО в потенційному майбутньому конфлікті. Про це йдеться у доповіді Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), передає Reuters.

Автор доповіді, директор зі стратегії, технологій та контролю над озброєннями IISS Вільям Альберке, вважає, що Москва стала розглядати нестратегічну ядерну зброю як більш ефективний "засіб стримування та завдання ураження НАТО в потенційному майбутньому конфлікті".

Експерт припускає, що російська влада не вважає серйозною загрозою американський арсенал тактичної ядерної зброї. Згідно з висновками IISS, Москва переконана, що зможе своєчасно відреагувати на збільшення ядерної присутності США в Європі.

"До переосмислення ролі ядерної зброї Москвою призвела нездатність російської армії виграти війну в Україні конвенційними озброєннями", — зазначає Альберке.

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Ба більше, фахівець упевнений, що західна розвідка зможе дізнатися про підготовку Росії до використання нестратегічної ядерної зброї наперед. Про це свідчить переміщення зброї зі сховищ на авіабази та, можливо, завдавання звичайних ударів поблизу зони потенційного ядерного удару. У цей момент Путін також має переміститися в ядерний притулок і привести всю російську систему ядерного командування у стан підвищеної бойової готовності на випадок ядерної відповіді США.

Нагадаємо, Фокус вже повідомляв, що великі країни НАТО не хочуть перевіряти, чи працює російська ядерна зброя, тому не передадуть ЗСУ далекобійні ракети для ударів по РФ. Україна повинна розробляти власну зброю.

Раніше йшлося про те, що Росія розгортає у Білорусі свою ядерну зброю. Іноземні журналісти пишуть, що розставивши ядерну зброю поблизу кордонів НАТО, росіяни змусять Альянс здатися та припинити допомагати Україні.