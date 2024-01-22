Россия может нанести поражение НАТО нестратегическим ядерным оружием, — IISS

Россия может нанести удар нестратегическим ядерным оружием, учитывая то, что НАТО не хватит решимости сделать соответствующий шаг, считают эксперты Международного института стратегических исследований.

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Война в Украине доказала России, что нестратегическое ядерное оружие может стать средством сдерживания и нанесения поражения НАТО в потенциальном будущем конфликте. Об этом говорится в докладе Международного института стратегических исследований (IISS), передает Reuters.

Автор доклада, директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями IISS Уильям Альберке, считает, что Москва стала рассматривать нестратегическое ядерное оружие как более эффективное "средство сдерживания и нанесения поражения НАТО в потенциальном будущем конфликте".

Эксперт считает, что российские власти не считают серьезной угрозой американский арсенал тактического ядерного оружия. Согласно выводам IISS, москва убеждена, что сможет своевременно отреагировать на увеличение ядерного присутствия США в Европе.

"К переосмыслению роли ядерного оружия Москвой привела неспособность российской армии выиграть войну в Украине конвенционными вооружениями", — отмечает Альберке.

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Более того, специалист уверен, что западная разведка сможет узнать о подготовке России к использованию нестратегического ядерного оружия заранее. Об этом свидетельствует перемещение оружия из хранилищ на авиабазы и, возможно, нанесение обычных ударов вблизи зоны потенциального ядерного удара. В этот момент Путин также должен переместиться в ядерное убежище и привести всю российскую систему ядерного командования в состояние повышенной боевой готовности на случай ядерного ответа США.

Напомним, Фокус уже сообщал, что крупные страны НАТО не хотят проверять, работает ли российское ядерное оружие, поэтому не передадут ВСУ дальнобойные ракеты для ударов по РФ. Украина должна разрабатывать собственное оружие.

Ранее говорилось о том, что Россия разворачивает в Беларуси свое ядерное оружие. Иностранные журналисты пишут, что расставив ядерное оружие вблизи границ НАТО, россияне заставят Альянс сдаться и прекратить помогать Украине.