Центр и восток Украины оказались под ракетным ударом РФ: информация об обстрелах

Официальные источники сообщили, что под удар, в частности, попали объекты в Кременчугском районе, Полтавской области, из-за чего возник пожар.

В Украине 27 января около 20:00 в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Как сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, с восточного направления летели баллистические ракеты.

Под обстрел попали Харьковская и Полтавская области. О прилетах в районе Харькова написал мэр города Игорь Терехов. В своем Telegram он написал краткое сообщение без каких-либо подробностей.

"Харьков слышит взрывы. Будьте осторожны!" — написал градоначальник.

Взрывы также прозвучали в Полтавской области. В частности под удар попали объекты на территории Кременчугского района. Ракеты попали в промышленный объект на территории района, что повлекло за собой пожар. Как сообщил глава Полтавской администрации Филипп Пронин, по вражеским ракетам отработали украинские средства ПВО.

"Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что привело к пожару. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы", — написал он в Telegram.

Также источники Фокуса сообщили, что звуки взрывов были слышны в Полтаве, а также в городе Горишние Плавни, Кременчугского района области. О повреждении каких-либо объектов на момент публикации неизвестно.

Также официальные украинские источники не уточнили, какими конкретно ракетами противник нанес удар во время последней атаки, но некоторые украинские паблики пишут, что враг применил тактические комплексы "Искандер".

Позже стало известно, что противник помимо ракет применил во время атаки и беспилотники. В частности глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что российские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры области.

Напомним, 26 января поступила информация, что во время последних атак на Киев ВС РФ использовали баллистические ракеты производства КНДР. Сообщалось, что по найденным осколкам можно определить, что это были ракеты KN-23 или KN-24