Дело о 1,5 млрд грн: СБУ обыскивает фигурантов из Минобороны и "Львовского арсенала" (фото)

Действующими лицами дела о краже денег на оружие являются действующий и бывший руководители одного из департаментов Минобороны. Имена этих людей сообщили журналисты.

Сотрудники СБУ пришли с обыском в дома фигурантов дела, в котором говорится о краже у государства 1,5 млрд грн для закупки минометных снарядов. Об этом рассказала пресс-служба ведомства, опубликовав также фоторепортаж с места событий.

В сообщении пресс-службы указывается, что обыски проводят у сотрудников Министерства обороны, действующих и бывших, и у работников ООО "Львовский арсенал". Также отметили, что документирование обстоятельств преступления состоялось при полном содействии оборонного ведомства. Фигуранты подозреваются по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса — групповая растрата государственного имущества. Если суд признает их вину, то они могут оказаться за решеткой на срок до 12 лет.

На фотографиях с места событий можно насчитать пять фигурантов, у которых проводят обыск. Фамилии фигурантов не указываются, но указываются должности:

экс-руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны;

действующий руководитель того же департамента;

глава и коммерческий директор "Львовского арсенала";

представитель неуказанной иностранной коммерческой компании.

Один из фигурантов пытался сбежать, но его задержали при попытке пересечь границу, заявили в СБУ.

Дело о минах — фигурант встречает СБУ Дело о минах — фигурант в квартире Дело о минах — фигурант с телефоном Дело о минах — фигурант у постели Дело о минах — фигурант рядом с СБУ Дело о минах — фигурант у стола Дело о минах — фигурант сидит на кровати

Между тем журналисты портала Liga.net сообщили имена некоторых фигурантов, при этом ссылались на неназванные источники в правоохранительных органах. Согласно информации источника, к делу могут быть причастны следующие лица:

Тоомас Накхур — действующий руководитель департамента военно-технической политики;

Александр Лиев — экс-руководитель департамента;

Юрий Збитнева — директор "Львовского арсенала".

Дело об арсенале — кто фигуранты Фото: Скриншот

В СБУ и в Офисе Генерального прокурора не подтверждали имен, о которых сообщили СМИ.

Дело о минах — детали

В заметке пресс-службы СБУ рассказываются детали дела. Согласно данным расследования, в августе 2022 года, когда министром обороны был Алексей Резников, Минобороны заключило контракт с "Львовским арсеналом". Согласно договору компания должна была получить 1,5 млрд грн и поставить ВСУ 100 тыс. минометных снарядов.

Деньги "Львовский арсенал" получил, но мины не предоставил. Зато часть денег перевели на счет зарубежной компании, которая, как заявлялось, и должна была бы предоставить мины. Однако этого не сделано, зато деньги оказались на счету другой компании на Балканах. Остальная сумма осталась в Украине на счету аффилированной компании.

Напоминаем, 25 января в Минобороны сообщили, что выиграли судебное дело относительно средств, которые получил "Львовский арсенал" на поставку мин для ВСУ. При этом представитель компании 24 января рассказал о некоторых деталях дела. По его словам, проблема была в том, что министерские чиновники якобы хотели получить "откат".