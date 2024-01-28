Ситуация в Авдеевке: оккупанты прорывают оборону, ВСУ отвечают шквальным огнем (видео)

ВС РФ сосредотачиваются на отсечении логистической дороги и используют подземные коммуникации для своего передвижения.

Российские военные пытаются захватить Авдеевку (Донецкая область) и атакуют город сразу с трех сторон. О ситуации на этом участке фронта рассказал военный эксперт Игорь Романенко в эфире национального телемарафона в субботу, 28 января.

Военный эксперт отметил, что ВС РФ сейчас пытаются пробить оборону города на трех направлениях: на северном, южном (в сторону Первомайского) и атакуя Авдеевку "в лобовую".

Ситуация вокруг города Авдеевка остается напряженной и нестабильной

На северном направлении, в районе Степного, противник сейчас концентрируется на действиях по отсечению логистической дороги с этого направления на юг. Это устье уменьшилось в свое время с 10 до 4 км, что дает возможность оккупантам обстреливать, держать под огневым воздействием. Это в районе комплекса ресторана"Бревно", уточнил эксперт Игорь Романенко.

В районе ресторана "Царская охота" российские оккупанты для прохода используются подземные коммуникации, а в гражданской застройке Авдевки уже идут бои. На юге же ВС РФ передвигаются в направлении Первомайска. Тут в последнее время, по словам Игоря Романенко, бойцы ВС РФ концентрируют свою артиллерию, чтобы наносить огневые удары по позициям украинских воинов.

Как в свою очередь сообщают в Генштабе ВСУ, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Бойцы стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак у Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Напомним, 25 января мы писали о том, что через неделю-полторы ВС РФ начнут большой штурм Авдеевки. По словам военного аналитика Андрея Крамарова, непосредственно перед штурмом города оккупанты перебросят еще 10-20 тысяч. У РФ серьезные резервы для атаки на такой город как Авдеевка.

Так же мы писали о том, что ВСУ устроили оккупантам настоящую "мясорубку". Благодаря контратакам удалось выбить врага из "Царской охоты" и "Зенита". Также ВСУ зажали в коридор оккупантов в девятом микрорайоне и вряд ли россияне спасутся, отмечает ветеран АТО.