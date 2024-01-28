"Что изготавливают, то и теряют". Сколько высокоточных баллистических ракет осталось у РФ (видео)

По словам Юрия Игната, сейчас враг преимущественно наносит удары баллистическими ракетами, в то же время Украина имеет "не так много средств, которые могут уничтожать именно баллистические ракеты".

Россия в месяц производит около 100 ракет и практически столько она применяет во время обстрелов. Об этом 28 января сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что, например, 2 января российские террористы применили около 100 ракет, а вот 29 декабря атака была более массированной — на Украину было запущено 158 различных средств воздушного нападения.

По словам Игната, российские оккупанты не могут себе позволить остаться ни с чем. Например, они пока мало применяют противокорабельные ракеты типа "Калибр".

"Нельзя сказать, с чем это связано, но "Калибров" было за те атаки, что я говорил, только три, и они были применены 2 января", — отметил спикер ПС.

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Отвечая на вопрос о количестве высокоточных дальнобойных ракет в России, Игнат сослался на данные Главного разведывательного управления Минобороны Украины.

"Согласно последним данным, это такая же цифра, как и в предыдущий период: у России остается около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Так происходит, потому что враг в течение трех крупных комбинированных атак с 29 по 8 января применил большое количество ракет. Несмотря на то, что они производят, они и теряют. Именно поэтому цифра сейчас на этом же уровне", — пояснил Игнат.

По его словам, преимущественно враг наносит удары баллистическими ракетами, в то же время Украина имеет "не так много средств, которые могут уничтожать именно баллистические ракеты".

Кроме того, Юрий Игнат заметил, что последние дни ощущается относительное затишье, которое может быть связано и с погодными условиями, и опять же с так называемой экономией ракет. На вопрос, почему в последнее время не все ракеты и дроны сбивает украинская ПВО, представитель ПС подчеркнул, что враг направляет, например, "шахеды" по прифронтовым зонам, пытается бить по объектам энергетики, нефтебазам. Причем сейчас он это делает и днем, и ночью. И не всегда ПВО, которая работает в режиме 24/7, имеет средства для попадания по воздушным целям врага.

Напомним, 26 января поступила информация, что во время последних атак на Киев ВС РФ использовали баллистические ракеты производства КНДР. Сообщалось, что по найденным осколкам можно определить, что это были ракеты KN-23 или KN-24.