Немецкая Quantum-Systems дарит Украине 100 дронов Trinity, которые способны атаковать на 7,5 км (фото, видео)

Украинские операторы завершили тренинг для подготовки инструкторов в Trinity в Украине, что позволит не привлекать немецких инструкторов.

Немецкий производитель дронов Quantum-Systems начал поставки 100 дронов Trinity различных модификаций в Украину. Об этом сообщило издание Deaidua.

В сообщении указано о том, что украинские операторы завершили тренинг для подготовки инструкторов в Trinity в Украине. Первая доставка в городскую администрацию Киева состоится в этом месяце.

Предоставление соответствующей техники уже состоится "по графику". Ранее эта компания начала поставлять БПЛА Vector. Информацию подтверждало правительство Германии.

Фото: Quantum-Systems

Характеристики Trinity Pro (картографический вариант):

Максимальное время полета — 90 мин;

Дальность полета — 5-7,5 км;

Максимальный взлетный вес — 5,75 кг.

Издание отметило, что специальный тренинг позволяет украинским операторам тренироваться на Trinity. Сейчас информацию о применении беспилотников производства Quantum-Systems в украинских войсках не объявили.

Решение о поставках БПЛА зависит от Киевского городского совета. Именно эта государственная организация будет получать беспилотники.

БПЛА от Германии для Украины

8 декабря 2023 года стало известно, что Украина получила от Германии БПЛА Vector и LUNA NG. Оба беспилотника легко и быстро можно привести в рабочее состояние, чтобы часами следить за оккупантами на поле боя и в тылу.

БПЛА Vector — авиационный комплекс, созданный для проведения наблюдений. Благодаря особенностям конструкции Vector, беспилотник может выполнять вертикальный взлет и посадку.

LUNA NG — это усовершенствованный беспилотник для разведки, состоящий из наземной станции управления и нескольких летательных аппаратов. Беспилотники LUNA NG способны проводить разведку более 12 часов благодаря своей легкой конструкции.

Напомним, Германия, как проинформировали журналисты Bild, впервые передаст ВСУ военные вертолеты. Эксперты объяснили, что вертолетам Sea King Mk41 уже 50 лет и еще в 2014 году на один час полета этих вертолетов нужно было потратить 120 часов предварительного технического обслуживания.