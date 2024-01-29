Фиксируем много нарушений: в Минобороны заявили о незапланированных проверках ТЦК и СП

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что команда ведомства работает над тем, чтобы "системно исправить все недостатки". Более того, некоторые воинские части не получили продукты на сумму более 50 млн гривен.

В Министерстве обороны Украины заявили о проведении незапланированных проверок территориальных центров комплектования и социальной поддержки в регионах, зафиксировали "много нарушений". Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook.

По его словам, команда Минобороны работает над тем, чтобы "системно исправить все недостатки", которые зафиксировали в ходе соответствующей проверки.

"Благодарен СБУ, ГБР и ГПУ за слаженную кооперацию и профессиональную работу. Продолжаем дальше, будут еще новости", — говорится в сообщении.

Умеров добавил, что Министерство обороны продолжает и незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях. Он отметил, что выявлена непоставка продовольствия на более чем 50 миллионов гривен.

"Фиксируем нарушения, по каждому случаю отдельно разбираемся. По результатам предыдущей поездки на прошлой неделе, Министерство обороны изменило поставщика некоторым военным частям", — подчеркнул министр обороны.

Напомним, 27 января сообщалось, что сотрудники СБУ пришли с обыском в помещения фигурантов дела, в котором говорится о краже у государства 1,5 млрд грн для закупки минометных снарядов.

25 января в Минобороны сообщили, что выиграли судебное дело относительно средств, которые получил "Львовский арсенал" на поставку мин для ВСУ. При этом представитель компании 24 января рассказал о некоторых деталях дела. По его словам, проблема была в том, что министерские чиновники якобы хотели получить "откат".