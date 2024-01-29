"Военный Шенген": НАТО готовится к ударам РФ по Европе, — The Times

По данным журналистов, Альянсу необходимо упростить бюрократические процедуры, которые затрудняют перемещение войск, а также использование странами друг друга военной техники и снаряжения в период кризиса.

Несмотря на активное ведение войны РФ в Украине, страны Запада выражают тревогу относительно возможных последующих действий Кремля, которые могут представлять угрозу их безопасности. Об этом сообщает издание The Times.

Высокопоставленные генералы предупреждают, что НАТО вынуждено готовиться к возможным ударам со стороны России по объектам по всей Европе.

Так, генерал-лейтенант Александр Соллфранк, руководитель военного логистического центра НАТО в Германии, подчеркнул пертнерам необходимость упростить бюрократические процедуры, которые могут затруднить передвижение войск и техники, а также облегчить взаимное использование военной техники и снаряжения странами в период кризиса.

"Если мы сравним войну и операции десятилетней или пятилетней давности, то поймем, что должны признать, что и за тыловые районы будет вестись жесткая борьба. Мы должны предполагать, что агрессор будет использовать весь спектр кинетической и некинетической силы для того, чтобы разрушить линии связи, в том числе и в тылу", — говорит Сольфранк.

Лидеры НАТО считают, что уАльянса ограниченное время для принятия мер по укреплению своей обороны. Они выражают надежду на согласование внедрения системы "военного Шенгена", что позволит военным конвоям свободно перемещаться по территории стран НАТО до саммита альянса в Вашингтоне в июле.

Напомним, что 15 января немецкое издание Bild опубликовало статью со ссылкой на секретные документы Бундесвера, в которой говорилось, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ, который может начаться в ближайшее время.

Ранее, 7 января, сообщалось, что если Россия сможет победить в Украине, тогда Европу будут ждать глобальные последствия и одной из следующих жертв станет Молдова, о чем заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.