Противостояние России и НАТО: в ВСУ сделали неутешительный прогноз

По словам военного эксперта Петра Черника, политика Кремля непредсказуема и ожидать от них можно чего угодно. Однако неясно, на что будет рассчитывать РФ в случае противостояния со странами Европы.

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Угроза прямого столкновения России со странами Евросоюза существует. Об этом сказал полковник Вооруженных сил Украины и военный эксперт Петр Черник в интервью изданию OBOZ.UA.

"От сумасшедших можно ожидать чего угодно, и исключить такой вариант никто не может", — отметил Черник

Черник подчеркнул, что, несмотря на возможность агрессии, ему не ясно, на что именно рассчитывает Россия в случае конфликта. Он использовал аналогию, сравнивая ситуацию с противостоянием неандертальцев и профессиональных наемников.

"Первые вооружены копьями и каменными топорами, а у вторых есть вертолеты. Примерно так выглядит сейчас российская армия против стран НАТО", — добавил Черник.

Полковник указал на диспропорцию в военной мощи между российской армией и странами НАТО.

"Но здесь может быть серьезный и довольно ожидаемый со стороны России информационный вброс. Почему? Они терпят поражение в Украине, а мы знаем, что любая тирания держится исключительно на пропаганде. И Путину надо бесконечно генерировать стратегию. Мол, мы настолько сильны и могущественны, нас боится НАТО, они считают, что мы будем на них нападать. Если такая Россия не нужна миру, то и мир не нужен", — добавил Черник.

Война России с НАТО

15 января немецкое издание Bild опубликовало статью со ссылкой на секретные документы Бундесвера, в которой говорилось, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ, который может начаться в ближайшее время.

Ранее, 7 января, сообщалось, что если Россия сможет победить в Украине, тогда Европу будут ждать глобальные последствия и одной из следующих жертв станет Молдова, о чем заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.