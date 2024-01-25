Протистояння Росії та НАТО: у ЗСУ зробили невтішний прогноз

За словами військового експерта Петра Черника, політика Кремля непередбачувана й очікувати від них можна чого завгодно. Однак незрозуміло, на що розраховуватиме РФ у разі протистояння з країнами Європи.

Related video

Загроза прямого зіткнення Росії з країнами Євросоюзу існує. Про це сказав полковник Збройних сил України та військовий експерт Петро Черник в інтерв'ю виданню OBOZ.UA.

"Від божевільних можна очікувати чого завгодно, і виключити такий варіант ніхто не може", — зазначив Черник

Чернік підкреслив, що, попри можливість агресії, йому не зрозуміло, на що саме розраховує Росія в разі конфлікту. Він використав аналогію, порівнюючи ситуацію з протистоянням неандертальців і професійних найманців.

"Перші озброєні списами й кам'яними сокирами, а у других є вертольоти. Приблизно так виглядає зараз російська армія проти країн НАТО", — додав Черник.

Полковник вказав на диспропорцію у військовій потужності між російською армією і країнами НАТО.

"Але тут може бути серйозний і досить очікуваний з боку Росії інформаційний вкид. Чому? Вони зазнають поразки в Україні, а ми знаємо, що будь-яка тиранія тримається виключно на пропаганді. І Путіну треба нескінченно генерувати стратегію. Мовляв, ми настільки сильні й могутні, нас боїться НАТО, вони вважають, що ми будемо на них нападати. Якщо така Росія не потрібна світу, то і світ не потрібен", — додав Черник.

Війна Росії з НАТО

15 січня німецьке видання Bild опублікувало статтю з посиланням на секретні документи Бундесверу, в якій йшлося про те, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ, який може початися найближчим часом.

Раніше, 7 січня, повідомлялося, що якщо Росія зможе перемогти в Україні, тоді на Європу чекатимуть глобальні наслідки й однією з наступних жертв стане Молдова, про що заявив ексглава ЦРУ Девід Петреус.