Запустили Shahed и ракеты: ВС РФ атаковали пять областей (фото)

Украинская противовоздушная оборона работала в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей. Удалось уничтожить восемь дронов типа Shahed. Прилеты зенитных ракет С-300 зафиксированы в Донецкой области.

В ночь с 28 на 29 января Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136/131, ракетой "Искандер-М" и тремя ЗРК С-300. Об этом сообщили в СтратКоми ВСУ в Telegram.

"В ночь на 29 января 2024 года враг атаковал 8-ю ударными БПЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск — РФ, одной ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области — РФ и тремя ЗРК С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области", — говорится в сообщении.

Украинские силы и средства Воздушных Сил вместе с противовоздушной обороной ВСУ уничтожили восемь дронов в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей. В частности, к отражению воздушных атак были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Взрывы в Николаевской области

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что украинская ПВО уничтожила четыре дрона типа Shahed-136/131 в регионе.

"В ночь на 29 января силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четыре БпЛА типа Shahed-136/131", — сказал Виталий Ким.

По его словам, в 22:30 28 января во время боевой работы подразделений противовоздушной обороны по отражению атаки БПЛА, в результате падения обломков сбитых дронов в Арбузинской громаде Первомайского района было повреждено административное здание, учебное заведение и частный сектор. Никто из людей не пострадал.

Взрывы в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что ночью враг обстрелял Марганецкую громаду Никопольского района.

"Ночью российские оккупанты обстреляли Марганецкую громаду Никопольского района. По одному из сел ударили тяжелой артиллерией", — сказал Сергей Лысак.

Он отметил, что погибших и раненых нет.

Лысак отметил, что обломки сбитого дрона упали на территорию агропредприятия на Синельниковщине. В результате этого они побили крышу здания, люди не пострадали.

Взрывы в Ровенской области

Председатель Ровненской ОГА Александр Коваль сообщил, что в регионе работала противовоздушная оборона во время ночной воздушной атаки Вооруженных сил Российской Федерации.

"Во время ночной воздушной тревоги на Ровненщине работала ПВО. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", — сказал Александр Коваль.

Взрывы в Хмельницкой области

На момент выхода публикации Хмельницкая ОГА не прокомментировала работу ПВО в регионе. Однако около 22:00 28 января в регионе объявили начало воздушной тревоги, тогда как около 01:00 29 января сообщили об отбое.

Обстрелы Донецкой области

На момент выхода публикации в Донецкой ОГА не прокомментировали вражеские обстрелы, однако, по сообщению Мирноградской МВА, ночью противник ударил ракетами по городу, обошлось без пострадавших.

"Ситуация в громаде контролируемая. Ночью оккупант в очередной раз ударил ракетами по нашему городу. К счастью без пострадавших", — говорится в сообщении.

В МВА заявили, что несмотря на трудности Мирноград продолжает жить и работать на общую победу над оккупантами. В городе работают все больницы, социальные службы и пункты несокрушимости.

Собеседник Фокуса заявил, что взрывы в Покровском районе прогремели через несколько минут после объявления воздушной тревоги.

Напомним, 28 января спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Российская Федерация производит около ста ракет в месяц. По его словам, у врага осталось примерно 900 высокоточных дальнобойных ракет.

26 января Юрий Игнат рассказал, что оккупанты не меняют тактику обстрела с помощью БПЛА типа Shahed. Враг только выбирает новые маршруты для дронов.