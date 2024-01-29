"Все они защищают мир": Зеленский назвал численность украинской армии (видео)

Украинский лидер подчеркнул, что нашу армию можно назвать миллионной. Отдельно Зеленский рассказал, что после начала полномасштабного вторжения из страны выехали до 7,5 млн граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что армию нашей страны можно назвать миллионной. Он уточнил, что на самом деле численность Вооруженных сил составляет 880 тысяч. Об этом он сообзаявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

"…У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу", — отметил Зеленский.

В то же время, президент подчеркнул, что на текущий момент точное количество людей, покинувших страну с начала полномасштабной войны, остается неизвестным. Заявив, что эта цифра находится в пределах от 6,5 до 7,5 миллионов.

"Поэтому мы говорим обо всех людях, кто в Украине. И они все защищают Европу и мир. Абсолютно. На своих рабочих местах", — добавил Зеленский.

В этом же интервью Владимир Зеленский предупредил о последствиях задержки помощи от США. По словам президента, ксли Украина не получит помощь, которая около шести месяцев задерживается Палатой представителей Конгресса США, то мир, в итоге, будет иметь три последствия таких действий. Среди прочего, под угрозой войны окажутся страны Европейского Союза, поскольку российские власти увидят, что могут воевать без последствий.

Напомним, что военнообязанные мужчины смогут вступить в ряды ВСУ через Государственную службу занятости. Там они смогут самостоятельно выбрать не только подразделение, в котором будут служить, но и специальность.

Ранее сообщалось о том, могут ли мобилизовать отца ребенка с инвалидностью. Отец ребенка-инвалида имеет право на отсрочку от мобилизации, независимо от того, какой из родителей указан в документах о ребенке.