Будут защищать "русскоязычных": есть признаки "интереса" РФ к беспорядкам в Молдове, — ISW

В Москве готовы приобщиться к "урегулированию" событий в Молдове и Приднестровье, заявили аналитики. При этом россияне попытаются действовать так же, как в прошлом вели гибридную войну на Донбассе.

Российские власти и военные-пропагандисты обратили внимание на события в Молдове, где начались пророссийские и антиевропейские митинги. Подобное внимание свидетельствует о том, что Кремль будет пытаться дестабилизировать ситуацию в стране, которая является соседкой Украины на западе, и имеет анклав с подразделениями ВС РФ. О деталях ситуации в Приднестровье говорится в аналитическом отчете Института изучения войны ISW, опубликованном 28 января.

Аналитики проанализировали заявления, обнародованные в сети представителями российской власти. То, что заявления появились именно во время антиевропейских митингов в Молдове, может свидетельствовать о намерении Москвы поддержать дестабилизацию, объясняется в отчете.

Одно из заявлений, которое привлекло внимание исследователей — это интервью директора второго департамента по вопросам Содружества Независимых Государств (СНГ) в МИД РФ Алексея Полищука. Среди прочего, чиновник упомянул о намерении Молдовы выйти из состава СНГ и присоединиться к Европейскому Союзу без пророссийского анклава в Приднестровье, которому якобы не дают экономически развиваться. Отвечая на вопрос, готова ли РФ признать независимость так называемой "Приднестровской Молдавской Республики", заявил, Москва "готова взяться как посредник и гарант Приднестровского урегулирования".

МИД РФ — о событиях в Молдове Фото: Скриншот

О событиях в Молдове также начал писать пророссийский военкор из Telegram-канала "Рыбарь" — некоторые его тезисы привели в аналитическом отчете. Например, в заметке от 28 января он заверил, будто в Приднестровье на антиправительственные протесты вышли 50 тыс. человек. Кроме того, представители Гагаузии обратились к главе МИД РФ Сергею Лаврову относительно поставок удобрений из России.

Военкор — о событиях в Молдове Фото: Скриншот

В аналитическом отчете сделали вывод, что Кремль может попытаться дестабилизировать ситуацию в Молдове по примеру действий, которые в свое время реализовали на Донбассе. В частности, будут говорить об "экономическом давлении" Кишинева на пророссийские анклавы ("ПМР", Гагаузию) и о том, что нужно защищать "Русский мир" и "соотечественников". Приведенные заявления — создание информационного фона для дальнейших агрессивных действий.

Молдова и РФ — детали

Отметим, Молдова вместе с Украиной и Грузией подала заявление на вступление в Европейский Союз весной 2022 года. В декабре 2023 года президент Молдовы Майя Санду подписала указ о проведении референдума относительно этого вопроса. При этом указала, что страна может вступить в ЕС без пророссийского анклава в Приднестровье. Перед этим, осенью 2023 года, политик сообщила, что ныне покойный владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его наемники готовили в Молдове государственный переворот.

ПМР — что это за образование

"Приднестровская Молдавская Республика" — пророссийский анклав на северо-востоке Молдовы, который граничит с Винницкой и Одесской областями Украины. В 1991 году местные деятели объявили о независимости этой территории от Молдовы, из-за чего начались кратковременные боевые действия при поддержке РФ — российская армия действовала на стороне сепаратистов. "Независимость" этой территории не признала ни одна страна мира. При этом в 2006 году там прошел "референдум", на котором население высказалось за присоединение к РФ. На территории "ПМР" расположен российский военный контингент (около 1,5 тыс. человек), а также склады со старым советским оружием.

Напоминаем, 29 января журналисты издания FT опубликовали статью, в которой заявили о действиях ЕС, направленных против Венгрии, блокирующей выделение Украине 50 млрд евро. Между тем глава МИД Дмитрий Кулеба объявил, какого числа европейцы утвердят выделение этих средств.