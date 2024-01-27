"Обнадеживающие ожидания": ЕС может выделить €50 млрд Украине уже 1 февраля, - Кулеба

Глава украинского МИД с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом обсудили вопрос замороженных активов и санкций в отношении России.

Related video

Украина может получить от Евросоюза 50 млрд евро уже 1 февраля текущего года. Как заявил 27 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, есть обнадеживающие ожидания относительно заседания Евросовета, в ходе которого будет рассмотрен пакет финансовой поддержку Украины.

После переговоров с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом глава украинской дипломатии отметил, что во время встречи был рассмотрен вопрос замороженных активов и санкций в отношении Российской Федерации.

Также стороны рассмотрели вопрос членства Украины в НАТО и ЕС, и Литва, как член этих обоих институтов активно помогает нашей стране в этом направлении.

"Есть прогресс в открытии Европейского фонда мира, относительно которого ситуация была длительно заблокирована из-за позиции отдельных членов ЕС. Мы работаем над разблокированием, и есть обнадеживающие шаги в этом направлении", — подытожил глава МИД.

Отметим, что 25 января вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинцам не стоит опасаться того, что Украина без финансирования Европейского Союза. По ее словам, решение о предоставлении 50 млрд евро на следующие четыре года "однозначно будет принято".

Важно

ЕС рассматривает жесткие меры против Венгрии за блокирование помощи Украине, — Bloomberg

Напомним, 1 февраля должно состояться заседание европейских лидеров на котором будет рассмотрен вопрос дальнейшего финансирования Украины. Как сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель, решение о предоставлении Киеву финансирования в размере 50 млрд евро поддерживают 26 стран-членов ЕС из 27.