ЕС рассматривает жесткие меры против Венгрии за блокирование помощи Украине, — Bloomberg

По данным журналистов, государства-члены ЕС готовы принять пакет помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от того, поддержит ли его Венгрия.

Related video

Европейские лидеры готовы принять решительные меры по отношению к Венгрии в случае устойчивого сопротивления премьер-министра Виктора Орбана предложенному пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на предстоящем саммите 1 февраля. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Агентство сообщает, что в понедельник, 22 января, Венгрия выразила свое противодействие предложению Европейского союза о формировании нового фонда, нацеленного на обеспечение более эффективного механизма поставки критически важной военной помощи Украине.

Это предложение было выдвинуто после того, как в середине декабря Виктор Орбан блокировал решение относительно четырехлетнего финансового пакета для Украины.

Согласно источникам агентства, страны-участницы Европейского союза готовы одобрить пакет помощи Украине на предстоящем саммите в Брюсселе 1 февраля, вне зависимости от того, выразит ли поддержку этому пакету Венгрия.

Если Виктор Орбан продолжит вето в отношении пакета поддержки, решение о его принятии может быть принято оставшимися 26 странами Европейского союза. Европейские чиновники утверждают, что уже проводятся подготовительные мероприятия для возможного сценария, при котором пакет будет принят без участия Венгрии.

Один из возможных альтернативных вариантов заключается в том, чтобы остальные страны-члены Европейского союза предоставляли финансовую поддержку Украине вне рамок бюджетного процесса ЕС.

Напомним, 17 января СМИ сообщили, что Виктор Орбан сигнализировал Евросоюзу о том, что может снять вето в вопросе финансирования Украины. Сразу несколько анонимных европейских дипломатов и чиновников рассказали, что Будапешт близок к тому, чтобы пойти на компромисс.

Ранее, 12 января, журналисты сообщили со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия может пойти на уступки Венгрии, чтобы окончательно согласовать пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро.