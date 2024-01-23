ЄС розглядає жорсткі заходи проти Угорщини за блокування допомоги Україні, — Bloomberg

За даними журналістів, держави-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина.

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Європейські лідери готові вжити рішучих заходів щодо Угорщини в разі стійкого опору прем'єр-міністра Віктора Орбана запропонованому пакету допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро на майбутньому саміті 1 лютого. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Агентство повідомляє, що в понеділок, 22 січня, Угорщина висловила свою протидію пропозиції Європейського союзу щодо формування нового фонду, націленого на забезпечення більш ефективного механізму постачання критично важливої військової допомоги Україні.

Цю пропозицію було висунуто після того, як у середині грудня Віктор Орбан блокував рішення щодо чотирирічного фінансового пакета для України.

Згідно з джерелами агентства, країни-учасниці Європейського союзу готові схвалити пакет допомоги Україні на майбутньому саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від того, чи висловить підтримку цьому пакету Угорщина.

Якщо Віктор Орбан продовжить вето щодо пакета підтримки, рішення про його ухвалення можуть ухвалити решта 26 країн Європейського союзу. Європейські чиновники стверджують, що вже проводяться підготовчі заходи для можливого сценарію, за якого пакет ухвалять без участі Угорщини.

Один із можливих альтернативних варіантів полягає в тому, щоб решта країн-членів Європейського Союзу надавали фінансову підтримку Україні поза рамками бюджетного процесу ЄС.

Нагадаємо, 17 січня ЗМІ повідомили, що Віктор Орбан сигналізував Євросоюзу про те, що може зняти вето в питанні фінансування України. Одразу кілька анонімних європейських дипломатів і чиновників розповіли, що Будапешт близький до того, щоб піти на компроміс.

Раніше, 12 січня, журналісти повідомили з посиланням на свої джерела, що Єврокомісія може піти на поступки Угорщині, щоб остаточно узгодити пакет допомоги для України в розмірі 50 мільярдів євро.